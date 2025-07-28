Samsun'un Tekkeköy ilçesinde her hafta kurulan Pazartesi Pazarı'nda Devlet Demir Yolları Caddesi'ndeki pazarcı işgaline son vermek amacıyla çalışma yürütüldü.
Tekkeköy'e tek yönlü giriş sağlanan yolun çıkış güzergahı olan Devlet Demir Yolları Caddesi, pazarcı tezgahlarının oluşturduğu işgal nedeniyle trafiği olumsuz etkiliyor.
Tekkeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmanın ardından caddedeki işgal sonlandırıldı.
Yapılan düzenlemenin ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.
Son Dakika › Güncel › Tekkeköy'de Pazar İstilası Sonlandırıldı - Son Dakika
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