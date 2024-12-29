Tekman'da Yolda Kalan Araçlar Kurtarıldı

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Tekman'da yolda kalan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı

ERZURUM - Erzurum'un Tekman ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan yolcular ekipler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tekman'na bağlı Kaya Mahallesi'nde yolda kalan minibüs karla mücadele ekiplerince kurtarıldı. Bu sırada hasta almak için mahalleye giden ambulans da kara saplanınca iş makineleri tarafından çıkarıldı.