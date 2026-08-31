Tekneye Eşlik Eden Yunuslar Görüntülendi
Tekirdağ açıklarında tekneye eşlik eden 5 yunus, cep telefonu ile kaydedildi.
Tekirdağ açıklarında tekneye eşlik eden 5 yunus, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yolcu teknesiyle denizde seyreten bir kişi, yunusların tekneyi takip ettiğini fark ederek cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.
Yunuslar bir süre tekneye eşlik ettikten sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA
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