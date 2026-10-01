TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa'da köy çocuklarını havacılıkla buluşturuyor - Son Dakika
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TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa'da köy çocuklarını havacılıkla buluşturuyor

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TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda köylerdeki çocukları ağırlıyor. Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda alana getirilen çocuklar, uçak, dron ve helikopterleri yakından inceleyip merak ettiklerini görevlilere sordu.

EŞBER AYAYDIN/ ÖMER FARUK SALMAN - TEKNOFEST Güneydoğu, Şanlıurfa'nın köylerinde eğitim gören çocuklara, gökyüzünde görmeye alışık oldukları hava araçlarını yakından inceleme fırsatı sundu.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kentin farklı köylerinde yaşayan çocuklar, Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda festival alanına getiriliyor. Farklı eğitim kademelerindeki çocuklar, burada teknolojik gelişmeleri yakından görme imkanı buluyor.

Bazı teknolojik araçlarla ilk kez karşılaşan, onları heyecanla inceleyen çocukların mutluluğu ise yüzlerine yansıdı. Çocuklar, havada görmeye alışık oldukları araçlar hakkında bilgiler aldı. Uçakların tasarımlarını ve teknik özelliklerini detaylarına kadar dinleyen çocuklar, havacılık ve teknolojiye ilişkin merak ettiklerini görevlilere sordu.

"Büyüdüğümüzde belki biz de yapabiliriz"

Köylerde eğitim gören öğrencilerin TEKNOFEST ziyareti, onların geleceğe ilişkin hayallerinde yeni pencereler açtı.

Karaköprü ilçesi Güveren köyünden gelen öğrencilerden 9 yaşındaki Emin Ergene, AA muhabirine, etkinliğe arkadaşları ve öğretmeniyle geldiklerini söyledi.

Alanda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Ergene, "Arkadaşlarımla birlikte çok mutluyuz. Uçakları, dronları, helikopterleri gördük. Büyüdüğümüzde belki biz de yapabiliriz diye düşündüm. Bilim insanı, mühendis olabiliriz." diye konuştu.

Güveren İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Nisanur Ergene de uçak ve robotları yakından görmenin heyecan verici olduğunu ifade etti.

İlk kez uçakları yakından gördüğünü belirten Ergene, "Belki biz de ileride böyle şeyler yaparız. TEKNOFEST dünyanın en güzel yeri." dedi.

Tekyamaç Ortaokulu öğrencisi 11 yaşındaki Ceren Toprak da teknolojik araçların etkileyici olduğunu dile getirdi.

Tekyamaç İlkokulunda görevli sınıf öğretmeni Aygül Bostan ise öğrencilerinin TEKNOFEST alanına geleceklerini duydukları zaman çok mutlu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın teknolojiyi sadece kullanan değil aynı zamanda üreten bireyler olmasını, hayal kurmalarını istiyoruz. Tıpkı Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ gibi kendi hayallerini kurup, cesaret edip kendi araçlarını, kendi teknolojilerini geliştirmelerini istiyoruz. Belki bugün burada ilham alacağız. Onlar gelecekte kendi teknolojilerini, kendi araçlarını geliştirecekler. Bu yüzden Şanlıurfa'da TEKNOFEST gerçekleşiyor olması bizim için çok değerli."

Kaynak: AA
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