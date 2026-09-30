TEKNOFEST Güneydoğu\'ya yöresel kıyafetiyle katıldı

Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'ya yöresel kıyafetiyle katılan 73 yaşındaki İsmail Bakadur, festival alanında ilgi gördü.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Binlerce kişinin ziyaret ettiği festivale yöresel kıyafetleriyle gelen Bakadur, öğrenciler ve vatandaşlarla sohbet etti.

Festival alanındaki stantları gezen Bakadur, HÜRKUŞ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI ve ATAK helikopterlerini de inceledi.

İsmail Bakadur, AA muhabirine, festival kapsamında sergilenen teknolojik ürünleri beğendiğini söyledi.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen savunma sanayisi ürünlerinin önemli olduğunu belirten Bakadur, TEKNOFEST'in düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakadur, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'a teşekkür ederim. TEKNOFEST çok güzel ve beğendik. Bir eksik yok, her şey fazlaca var. Gençlere buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. En çok hangisini beğendim diyemiyorum, hepsini çok beğendim." dedi.

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.