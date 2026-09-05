TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Eylül\'de Mardin Artuklu\'da yapılacak

TEKNOFEST kapsamında İnsansız Kara Aracı Yarışması Mardin'de gerçekleştirilecek.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 9-12 Eylül'de merkez Artuklu ilçesinde yapılacak yarışmanın hazırlıkları için Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun'un başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda kurumlar arası koordinasyon, yürütülecek çalışmalar ve alınacak tedbirler değerlendirilerek süreçle ilgili istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya, Vali Yardımcıları Hasan Kurt ve İbrahim Engin Şenay, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, T3 Vakfı Mardin Sorumlusu Emine Eryağma ile ilgili kurum müdürleri ve daire başkanları katıldı.

Gençlerin teknoloji ve inovasyon alanındaki çalışmalarını desteklemesi ve Millİ Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunması hedeflenen yarışma, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda düzenlenecek.