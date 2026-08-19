TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 İçin Ulaşım Planı - Son Dakika
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TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 İçin Ulaşım Planı

TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 İçin Ulaşım Planı
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Gölcük'te düzenlenecek TEKNOFEST için kapsamlı kara ve deniz ulaşım planı açıklandı.

SAVUNMA Sanayii Başkanlığı (SSB), TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 için Gölcük'te festival alanına yoğun ziyaretçi akışını yönetmek amacıyla kapsamlı bir kara ve deniz ulaşım planlamasının hayata geçirildiğini duyurdu.

SSB'den yapılan açıklamaya göre; Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos 2026 tarihleri arasında Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek. Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı iş birliğiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da desteğiyle düzenlenen dört günlük etkinlik kapsamında, festival alanına yoğun ziyaretçi akışını yönetmek amacıyla kapsamlı bir kara ve deniz ulaşım planlaması hayata geçirildi. İlk kez 2025 yılında İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen ve 175 bin ziyaretçiyi ağırlayan TEKNOFEST Mavi Vatan, bu yıl Gölcük'e taşınarak kapsamını genişletiliyor. Festival boyunca Türk Deniz Kuvvetlerinin çeşitli sınıflardaki platformları, insansız sistemler, su altı teknolojileri ve savunma sanayii projeleri ziyaretçilerle buluşacak; TCG Anadolu, TCG Savarona ile TCG 18 Mart ve TCG Murat Reis denizaltıları gezilere açılacak. Etkinlik kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri, Su Altı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmaları düzenlenecek, Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) timlerinin gösterileri gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST'E KARA ULAŞIMI

Festival alanına erişimi kolaylaştırmak için mümkün olduğunca toplu taşıma, deniz ulaşımı ve ücretsiz ring seferleri gerçekleştirilecek. Festival alanına kara ulaşımı için ziyaretçi otoparkları körfezin iki yakasına dağıtıldı. Kuzey yakada 4 bin araç kapasiteli Tütünçiftlik Otoban Üstü Otoparkı, 4 bin 500 araç kapasiteli İzmit NCity Otoparkı ve Tütünçiftlik Sahil Otoparkı hizmet verecek. Güney yakada ise Tütünçiftlik Otoban Üstü, Yeniköy TIR Parkı, Gölcük Eski Sanayi Bölgesi, Karavan Otopark ve Roma Mezarı Konca noktalarından kalkan ring hattı, sahil güzergahı boyunca festival alanına bağlanacak. Ring seferleri ücretsiz olacak.

DENİZ ULAŞIMI

Kuzey yaka için Tütünçiftlik İskelesi, Derince İskelesi, İzmit İskelesi; Güney Yaka için Kavaklı İskelesi, Değirmendere İskelesi, Halıdere İskelesi, İzmit ve Derince iskelelerinden Kavaklı İskelesi'ne, Tütünçiftlik İskelesi'nden ise Derince ve Halıdere iskelelerine ücretsiz deniz taşıması yapılacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 İçin Ulaşım Planı - Son Dakika

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