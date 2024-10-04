TEKNOFEST'te Yapay Zeka Destekli Silahlar - Son Dakika
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TEKNOFEST'te Yapay Zeka Destekli Silahlar

Yapay zeka ile üretilen Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri, TEKNOFEST'te sergileniyor.

04.10.2024 17:26
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Sınırlarımızı koruyan yapay zeka destekli Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri TEKNOFEST'te

Yapay zekayla üretilen Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri TEKNOFEST'te sergileniyor

Kızıltan: "Çok kolay kullanma ve öğrenme yeteneğine sahip"

ADANA - Milli olarak geliştirilen yapay zeka hedef tespit ve öğrenme yetenekleri sayesinde dünyadaki benzerleri arasında öne çıkan Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri TEKNOFEST'te sergileniyor.

Savunma sanayinin geleceğini "robotik silah sistemlerinde" gören Sarsılmaz, kara ve deniz unsurlarına yönelik 7.62, 12.7, 20 MM, 25 MM ve 30 MM yüksek ateş gücüne sahip silah sistemlerini uzaktan komutalı "Silah Kuleleri "ne entegre ederek savunma sanayi sektöründe önemli bir boşluğu doldurmayı hedefliyor.

Şuanda sınırlarımızı koruyan, yapay zeka hedef tespit ve öğrenme yetenekleri sayesinde dünyadaki benzerleri arasında öne çıkan 'Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS)', TEKNOFEST'te sergileniyor. 12.7 ve 7.62 bağlanabilen dual kule dünyada geçerli tüm kalibrelerdeki silahlara uyumlu olan standart olarak lazer mesafe ölçer, gündüz kamerası, termal kamera, kalan mühimmat sayacı, son mühimmat uyarısı, balistik koruma ve acil durumlarda manuel kullanım gibi özellikler içeriyor. Dual 12.7mm, 7.62mm silah kulesi ayrıca otomatik hedef tanımlama, otomatik hedef takibi, dokunmatik ekranlar, yüksek hassasiyet, farklı silahlarla uyumluluk, yüksek stabilizasyon ve hafiflik gibi avantajlar sunuyor.

"Yapay zeka ile silah üretiyoruz"

Sarsılmaz Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Kızıltan, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, TUSAŞ ortak kuruluşu TR Mekatronik'te 20 mm burun topu ve 25 mm kara topuna uzanan bir yolculukları olduğunu belirterek, "Bununla beraber Hürkuş C 'nin altına konacak yine TR Mekatronik ile birlikte yaptığımız bir 12.7 mm podumuz var. Dolayısıyla gördüğünüz gibi büyük bir ürün kapasitemiz var. Bunu yaparken de en büyük hedefimiz teknolojiyi üretmek ve yenilikleri kullanmak. Artık yapay zeka kullanarak da en sonunda arkamda gördüğünüz uzaktan komutalı silah sistemlerini üretmeye başladık. Çok kolay kullanma ve öğrenme yeteneği olduğu için de siz de kullanabilirsiniz. Bunu da göreceksiniz. SARBOT yani robot köpeğimizi de yaptık. Bunun üstüne silah yerleştirilerek, meskun mahallerde çok daha etkili olacak. Personelimizin zayiat görmeksizin buraları tespit edip imha edebileceği bir yapıya doğru geçiyoruz. Dolayısıyla bu performanstan çok mutluyuz. TEKNOFEST'te olmak da bizi çok mutlu ediyor" dedi.

"Made in Türkiye yazarak silahları satıyoruz"

Yapay zeka kullanılarak üretilen Uzaktan Komutalı Silah Sistemlerinin ülkemizde şu anda kullanıldığının altını çizen Kızıltan, "Bunların üretimine devam ediyoruz. Bizim 80 ülkenin üzerinde ihracatımız var. ve en önemlisi de 2010'lu yıllardan beri ürünlerimizin üstünde 'Made in Türkiye' ibaresi kullanarak satıyoruz. Daha yeni bu konu gündeme geldi ama biz 2010 yılından beri ısrarcı olarak ihracat ürünlerimizin üstüne Türkiye yazmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim ülkemiz Türkiye" diye konuştu.

"ATAK helikopterinin burun topunun kalifikasyonu tamamlanmak üzere"

Şuan dünyanın her tarafından yoğun bir talep olduğunu kaydeden Kızıltan, "Her türlü ürünümüze, tabancadan, piyade tüfeklerine, makineli tüfeğe arkamda gördüğünüz uzaktan komutalı silah sistemlerine büyük bir ilgiyle devam ediyor. Bununla beraber ATAK helikopterinin burun topunun kalifikasyonu tamamlanmak üzere. ATAK Helikopterimizin üstünde yerli, milli bir 20 mm topumuz var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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