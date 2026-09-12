TEKNOFEST yapay zeka film yarışmasında 12 takım finalde yarışacak - Son Dakika
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TEKNOFEST yapay zeka film yarışmasında 12 takım finalde yarışacak

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TEKNOFEST 2026 kapsamında Anadolu Ajansı ve Google Türkiye yürütücülüğünde düzenlenen Yapay Zeka Film Yarışması'nın finali yarın Karaköy Palas'ta yapılacak. 598 takım arasından finale kalan 12 takım, Gemini ve Veo 3 ile hazırladıkları filmleri jüri karşısına çıkaracak; dereceye girenlere toplam 450 bin lira ödül verilecek.

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Yapay Zeka Film Yarışması'nın finali yarın İstanbul'daki Karaköy Palas'ta gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansı ve Google Türkiye yürütücülüğünde gerçekleştirilen yarışmanın bu yılki teması "Yapay Zeka Çağında İnsan Faktörü" olarak belirlendi.

Yarışmayla katılımcıların üretken yapay zeka araçlarından yararlanarak özgün hikayeler geliştirmeleri ve teknolojiyi sanatsal anlatımla buluşturmaları amaçlanıyor.

Yarışmaya 1252 üyeden oluşan 598 takım başvururken, değerlendirmeler sonucunda 12 takım finale kaldı. Türkiye'nin 7 farklı ilinden yarışmaya katılan finalist 25 kişinin yaşları 20 ile 46 arasında değişiyor.

Senaryolar Gemini ve Veo 3 ile filme dönüştü

Finale kalan takımlar, Google işbirliğiyle gerçekleştirilen çevrim içi workshop sürecinde senaryolarını geliştirerek üretken yapay zeka araçları Gemini ve Veo 3 ile kısa filmlerini hazırladı.

Takımlar, yarışma sürecinde sağlanan kredilerle 2 ila 5 dakika uzunluğunda filmler üretti. Finalde eserler, teknik yeterlilik, yaratıcılık ve anlatımsal bütünlük gibi kriterler doğrultusunda jüri tarafından değerlendirilecek.

Karaköy Palas'taki final programında 12 takım önce sunumlarını gerçekleştirecek, ardından hazırladıkları kısa filmler izleyiciyle buluşacak. Film gösterimlerinin ardından jüri değerlendirmesi ve puanlama yapılacak.

Yarışmada dereceye giren takımlara toplam 450 bin lira ödül verilecek. Birinci takım 180 bin lira, ikinci takım 150 bin lira, üçüncü takım ise 120 bin liranın sahibi olacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST yapay zeka film yarışmasında 12 takım finalde yarışacak - Son Dakika

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