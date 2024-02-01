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Teksas'ta Galleria Dallas alışveriş merkezinde kırmızı fenerler sergileniyor - Son Dakika
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Teksas'ta Galleria Dallas alışveriş merkezinde kırmızı fenerler sergileniyor

Teksas\'ta Galleria Dallas alışveriş merkezinde kırmızı fenerler sergileniyor

ABD'nin Teksas eyaletinin Dallas kentinde bulunan Galleria Dallas alışveriş merkezinde görevliler, kırmızı fenerler yerleştirerek dikkat çekici bir sergi düzenledi. Sergi, 31 Ocak 2024 tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

01.02.2024 17:48
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TEKSAS, 1 Şubat (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletinin Dallas kentinde Galleria Dallas alışveriş merkezinin içine kırmızı fenerler yerleştiren görevliler, 31 Ocak 2024. (Fotoğraf: Dan Tian/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Teksas'ta Galleria Dallas alışveriş merkezinde kırmızı fenerler sergileniyor - Son Dakika
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