Teksas'ta İlkokullarda İncil Dersi Onaylandı

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HOUSTON, 23 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin en büyük ikinci eyaleti olan Teksas'ın Eyalet Eğitim Kurulu cuma günü eyalet genelindeki ilkokullarda İncil öğretilmesine olanak tanıyan yeni bir müfredatı onayladı.

Yerel basının haberine göre, bu dersler gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren okullarda isteğe bağlı olarak uygulanabilecek. Eyalet onaylı materyalleri kullanan bölgeler, öğrenci başına en az 40 ABD doları destek alabilecek.

Yeni müfredatı savunanlar, İncil'in ABD tarihinin temel bir unsuru olduğunu ve bu derslerin öğrencilerin öğrenimlerini zenginleştireceğini savunurken, karşı çıkan ebeveynler ve öğretmenler, bu tür derslerin farklı inanç geçmişlerinden gelen öğrencileri dışlayabileceğini ve ABD Anayasası'nın birinci maddesini (First Amendment) ihlal edebileceğini ifade etti.

Koyu bir Cumhuriyetçi olan Teksas Valisi Greg Abbott, mayıs ayında yaptığı bir açıklamada "Bu materyaller aynı zamanda öğrencilerimizin ABD Anayasası'nın kabulü, Sivil Haklar Hareketi ve Amerikan Devrimi gibi önemli olaylarda tarih, sanat, toplum, edebiyat ve din arasındaki bağlantıyı daha iyi anlamalarını sağlayacak" diyerek desteğini dile getirmişti.

AP'nin Vanderbilt Üniversitesi'nde kamu politikaları ve eğitim alanında yardımcı doçent olan Matthew Patrick Shaw'a dayandırdığı haberine göre, yeni müfredatla birlikte Teksas, okullarda İncil derslerini bu şekilde uygulamaya koyan ilk eyalet olacak.

Ancak Teksas yalnız değil. Oklahoma ve Louisiana gibi Cumhuriyetçilerin kontrolündeki bazı eyaletler de devlet okullarında İncil, On Emir ve diğer dini doktrinlerin uygulanması da dahil olmak üzere Hıristiyan temelli okul gerekliliklerini yürürlüğe koyma çabasını destekliyor.

Teksas Eyaleti Eğitim Kurulu, 11 Cumhuriyetçi ve dört Demokrattan oluşuyor ve eyalet genelindeki devlet okullarında 5 milyondan fazla öğrenciyi denetliyor.