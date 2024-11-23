Teksas'ta İlkokullarda İncil Dersi Onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Teksas'ta İlkokullarda İncil Dersi Onaylandı

Teksas, ilkokullarda İncil derslerine izin veren yeni müfredatı onayladı, eleştiriler var.

23.11.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HOUSTON, 23 Kasım (Xinhua) -- ABD'nin en büyük ikinci eyaleti olan Teksas'ın Eyalet Eğitim Kurulu cuma günü eyalet genelindeki ilkokullarda İncil öğretilmesine olanak tanıyan yeni bir müfredatı onayladı.

Yerel basının haberine göre, bu dersler gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren okullarda isteğe bağlı olarak uygulanabilecek. Eyalet onaylı materyalleri kullanan bölgeler, öğrenci başına en az 40 ABD doları destek alabilecek.

Yeni müfredatı savunanlar, İncil'in ABD tarihinin temel bir unsuru olduğunu ve bu derslerin öğrencilerin öğrenimlerini zenginleştireceğini savunurken, karşı çıkan ebeveynler ve öğretmenler, bu tür derslerin farklı inanç geçmişlerinden gelen öğrencileri dışlayabileceğini ve ABD Anayasası'nın birinci maddesini (First Amendment) ihlal edebileceğini ifade etti.

Koyu bir Cumhuriyetçi olan Teksas Valisi Greg Abbott, mayıs ayında yaptığı bir açıklamada "Bu materyaller aynı zamanda öğrencilerimizin ABD Anayasası'nın kabulü, Sivil Haklar Hareketi ve Amerikan Devrimi gibi önemli olaylarda tarih, sanat, toplum, edebiyat ve din arasındaki bağlantıyı daha iyi anlamalarını sağlayacak" diyerek desteğini dile getirmişti.

AP'nin Vanderbilt Üniversitesi'nde kamu politikaları ve eğitim alanında yardımcı doçent olan Matthew Patrick Shaw'a dayandırdığı haberine göre, yeni müfredatla birlikte Teksas, okullarda İncil derslerini bu şekilde uygulamaya koyan ilk eyalet olacak.

Ancak Teksas yalnız değil. Oklahoma ve Louisiana gibi Cumhuriyetçilerin kontrolündeki bazı eyaletler de devlet okullarında İncil, On Emir ve diğer dini doktrinlerin uygulanması da dahil olmak üzere Hıristiyan temelli okul gerekliliklerini yürürlüğe koyma çabasını destekliyor.

Teksas Eyaleti Eğitim Kurulu, 11 Cumhuriyetçi ve dört Demokrattan oluşuyor ve eyalet genelindeki devlet okullarında 5 milyondan fazla öğrenciyi denetliyor.

Kaynak: Xinhua

Politika, Eğitim, Teksas, Güncel, Hukuk, İncil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teksas'ta İlkokullarda İncil Dersi Onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:29 İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
12:09 Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı’dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı'dan duruşmaya damga vuran sözler: Milletvekilleri bile beni arardı
11:32 Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumlar göreve başladı
10:39 Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor Yenidoğan Çetesi davasında kritik duruşma başladı! Elebaşı Fırat Sarı savunma yapıyor
10:00 ’’Kayyum atanacak belediye sayısı 16’yı bulacak’’ iddiası ''Kayyum atanacak belediye sayısı 16'yı bulacak'' iddiası
15:26 Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar tepki çeken sözlerinin ardından özür diledi Anahtar Parti MYK Üyesi Murat Uçar tepki çeken sözlerinin ardından özür diledi
15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız
15:26 Teoman: Instagram’dan güzel kızları takip ediyorum Teoman: Instagram'dan güzel kızları takip ediyorum
15:11 WhatsApp sesli mesajların yazıya çevirecek yeni özelliği devreye alıyor WhatsApp sesli mesajların yazıya çevirecek yeni özelliği devreye alıyor
15:10 İngiltere’nin en yoğun ikinci havalimanında bomba paniği: Yolcular tahliye edildi İngiltere'nin en yoğun ikinci havalimanında bomba paniği: Yolcular tahliye edildi
15:02 Doğukan Manço babası Barış Manço’nun filmiyle ilgili konuştu: Üzerimde baskı var Doğukan Manço babası Barış Manço'nun filmiyle ilgili konuştu: Üzerimde baskı var
14:58 Ordu Üniversitesi’ndeki sır fakülte Ne öğrencisi ne de binası var Ordu Üniversitesi'ndeki sır fakülte! Ne öğrencisi ne de binası var
14:57 MOSSAD davası: 2 kişi tahliye edildi MOSSAD davası: 2 kişi tahliye edildi
14:44 Kılıçdaroğlu’na destek vermek için adliyeye gelen Ümit Özdağ izdihamın ortasında kaldı Kılıçdaroğlu'na destek vermek için adliyeye gelen Ümit Özdağ izdihamın ortasında kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 13:09:38. #1.12#
SON DAKİKA: Teksas'ta İlkokullarda İncil Dersi Onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.