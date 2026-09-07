Tel Abyad sınır hattındaki mayınlı bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
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Tel Abyad sınır hattındaki mayınlı bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı

Tel Abyad sınır hattındaki mayınlı bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'nin Tel Abyad kenti sınırındaki mayınlı tampon bölgede otluk alanda yangın çıktı. Güvenlik gerekçesiyle uzaktan müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak soğutma çalışması başlattı.

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, Tel Abyad sınır hattında bulunan mayınlı tampon bölgede yangın çıktı. Otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri, güvenlik gerekçesiyle uzaktan müdahale etti.

Yangın, Akçakale ilçesinin güneyinde, Suriye'nin Telabyad kentinin sınır hattında bulunan mayınlı bölgede çıktı. Mayınlı tampon bölgede bulunan otluk alanda çıkan yangında alevler, kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangında yükselen yoğun duman ilçe merkezinden de görülürken, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mayınlı saha olması nedeniyle ekipler, güvenlik gerekçesiyle yangına doğrudan müdahale edemedi. İtfaiye ekipleri, tren raylarının bulunduğu güvenli bölgeden yangına uzaktan müdahale ederek alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Akçakale, İtfaiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tel Abyad sınır hattındaki mayınlı bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

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