Tel Aviv\'de araçla ezme saldırısında yaralanan kadın hayatını kaybetti

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında "araçla ezme" saldırısında yaralanan kadının öldüğü bildirildi.

Araçla ezme saldırısında ağır yaralanan bir kadının Meir Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, kimliği açıklanmayan ve 70'li yaşlarda olduğu söylenen yaralı kadının burada öldüğü ifade edildi.

Öte yandan polisten yapılan açıklamada, Ra'anana şehrindeki 3 ayrı noktada araçla ezme saldırısını düzenleyen kişinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti nüfusuna kayıtlı bir Filistinli olduğu ve gözaltına alındığı kaydedildi.

Polisten daha sonra yapılan açıklamada saldırıyla bağlantısı olduğu söylenen bir başka Filistinlinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Ra'anana şehrinde üç ayrı noktada "araçlı saldırı" düzenlendiği belirtilmişti.

Saldırılarda 3'ü ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.