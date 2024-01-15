 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tel Aviv'de araçla ezme saldırısında yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Tel Aviv'de araçla ezme saldırısında yaralanan kadın hayatını kaybetti

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında gerçekleşen araçla ezme saldırısında ağır yaralanan bir kadın, hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenleyen Filistinli şüpheliler ise gözaltına alındı.

Tel Aviv\'de araçla ezme saldırısında yaralanan kadın hayatını kaybetti
15.01.2024 - 17:00,
Abone Ol

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında "araçla ezme" saldırısında yaralanan kadının öldüğü bildirildi.

Araçla ezme saldırısında ağır yaralanan bir kadının Meir Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, kimliği açıklanmayan ve 70'li yaşlarda olduğu söylenen yaralı kadının burada öldüğü ifade edildi.

Öte yandan polisten yapılan açıklamada, Ra'anana şehrindeki 3 ayrı noktada araçla ezme saldırısını düzenleyen kişinin işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kenti nüfusuna kayıtlı bir Filistinli olduğu ve gözaltına alındığı kaydedildi.

Polisten daha sonra yapılan açıklamada saldırıyla bağlantısı olduğu söylenen bir başka Filistinlinin de gözaltına alındığı aktarıldı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada, Tel Aviv'in kuzeyinde yer alan Ra'anana şehrinde üç ayrı noktada "araçlı saldırı" düzenlendiği belirtilmişti.

Saldırılarda 3'ü ağır olmak üzere 14 kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Tel Aviv, İsrail, Güvenlik, Terör, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tel Aviv'de araçla ezme saldırısında yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


17:43
Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36
ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22
Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06
Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58
17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi 17 bıçak darbesiyle katledilmişti! Kızını son kez görmek isteyen anne güçlükle ayakta durabildi
16:52
AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33
Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın
16:23
Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı

Son Dakika
17:43 Beşiktaş, Aboubakar'ın takas edileceği iddialarını yalanladı
17:36 ABD'ye ait yük gemisi, Yemen'de füze ile vuruldu
17:22 Manisa'da bir kadın, yıllar önce boşandığı eski eşini öldürdü
17:06 Fatih Terim'in maç önü yaptığını gören herkes aynı yorumu yapıyor
16:58 Antalya'da Dini Nikahlı Eşi Tarafından Öldürülen Kadının Cenazesi Gözyaşları Arasında Alındı
16:52 AK Parti'nin Ankara adayı 18 Ocak Perşembe günü belli olacak
16:33 Bakan Yerlikaya'dan sarı ve turuncu kodla uyarılan 25 ilimize çağrı: Tedbiri elden bırakmayın
16:23 Önüne aniden çıkan sahipsiz köpek 18 yaşındaki genci hayattan kopardı
16:14 Ümraniye'de bankadan çekilen parayı gasp eden 4 şahıs tutuklandı
15:49 80 yaşındaki Julio Iglesias, havalimanında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 18:14:11. #1.13#
SON DAKİKA: Tel Aviv'de araçla ezme saldırısında yaralanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement