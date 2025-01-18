Tel Aviv\'de Filistinli Öldürüldü

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İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bir Filistinli, silahlı bir İsraillinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesinin haberine göre, olay Tel Aviv'in güneyindeki Levontin Caddesi'nde meydana geldi.

İsrailli tarafından öldürülen Filistinlinin bıçaklı saldırı gerçekleştirmeye çalıştığı iddia edildi.???????

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, bölgeye çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği ve olayın araştırıldığı kaydedildi.