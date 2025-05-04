Tel Aviv'de Otoyol Patlayıcı Nedeniyle Kapatıldı

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de paylayıcı madde tespit edilen 431 numaralı otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Tel Aviv'de Ayalon Kavşağı yakınlarında patlayıcı madde tespit edildi.

Patlayıcı maddenin tespit edildiği otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada ise konunun araştırıldığı belirtildi.

Açıklamada, otoyolda şüpheli bir cisim tespit edildiği ve bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Patlayıcı cismin kim tarafından yerleştirildiğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Öte yandan Jerusalem Post gazetesi, patlayıcı maddenin İsrail bayrağına sarılı olduğunu aktardı.