Tel Rıfat'ta Muhaliflerin İlerlemesi - Son Dakika
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Tel Rıfat'ta Muhaliflerin İlerlemesi

Tel Rıfat\'ta Muhaliflerin İlerlemesi

Suriye'de muhalif gruplar Tel Rıfat'ı ele geçirirken, SDG ile iletişim halinde olduklarını bildirdi.

02.12.2024 11:24
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(ANKARA) - Suriye'nin kuzeyinde Şam Hükümeti'ne muhalif silahlı gruplar SDG'nin kontrolündeki Tel Rıfat'ın merkezini ele geçirirken, kentin çevresinde de ilerlemesini sürdürüyor.

Suriye'nin kuzeyinde El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam öncülüğündeki muhalif grupların, Suriye rejiminin kontrolü altındaki Halep'i ele geçirmelerinin ardından Suriye'deki hareketlilik sürüyor. SDG tarafından kontrol edilen Tel Rıfat'a yönelen muhalif gruplardan Suriye Milli Ordusu (SMO), Tel Rıfat merkezini kontrol altına alırken kentin çevresinde de ilerlemesini sürdürüyor.

SDG Komutanı Mazlum Abdi yaşanan gelişmelere ilişkin olarak yerel kaynaklarda yer alan açıklamasında, bölgeden sivillerin tahliye edilmesi için "Suriye'deki tüm etkin taraflarla" iletişim halinde olduklarını belirtirken Tel Rıfat bölgesinde SMO'nun ilerleyişini kabul etmiş oldu. SDG, Tel Rıfat'ın kontrolünü 2016 yılında IŞID'den almıştı.

Önceki gün Suriye medyasında yer alan haberlerde Heyet Tahrir eş-Şam ve diğer muhalif gruplar SDG'nin Halep'te kontrol ettiği Eşrefiye ve Şeyh Maksud'dan çekilmesi için, sivillerin SDG kontrolündeki Rakka'ya güvenli geçişini sağlamayı teklif ettiği ve SDG'nin ise teklifi kabul ettiği iddia edilmişti. Haberlere göre bölgeden çekilecek SDG güçlerinin Münbiç'e konuşlanacağı iddia edildi.

Kaynak: ANKA

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