Telangana'da Tavuk Ölümleri Artıyor

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YENİ DELHİ, 22 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Telangana eyaletinde üç gün içinde en az 2.500 tavuk gizemli bir hastalık nedeniyle öldü.

Cuma günü açıklama yapan yetkililer, salgının Telangana'nın başkenti Haydarabad'ın yaklaşık 154 kilometre güneybatısındaki Wanaparthy ilçesine bağlı Konnur ve Madanapuram kasabasında bildirildiğini belirtti.

Ölümler, kümes hayvanı yetiştiricileri ve yerel yetkililer arasında endişelere neden oldu.

Yetkililer, ani ölümlerin nedenini tespit etmek için soruşturma başlattı.