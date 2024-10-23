Teleferik Hattı Tatbikat Nedeniyle Kapalı

Eyüp- Piyer Loti Teleferik Hattı'nın yarın yapılacak kurtarma tatbikatı nedeniyle 08.00 ila 12.00 saatlerinde işletmeye kapalı olacağı duyuruldu.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Değerli yolcularımız, İstanbul İtfaiyesi ile birlikte gerçekleştireceğimiz kurtarma tatbikatı nedeniyle TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik Hattımız 24 Ekim Perşembe günü 08.00-12.00 saatleri arasında işletmeye kapalı olacaktır." ifadesi kullanıldı.
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