Teleskop Üreten Uğur İkizler ve Öğrenciler Astronomiyi Yaygınlaştırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Teleskop Üreten Uğur İkizler ve Öğrenciler Astronomiyi Yaygınlaştırıyor

Teleskop Üreten Uğur İkizler ve Öğrenciler Astronomiyi Yaygınlaştırıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uğur İkizler ve SUBÜ öğrencileri, el yapımı teleskoplarla uzayı gözlemleyerek astronomiye ilgi artırıyor.

Kendi teleskoplarını üreten makine teknikeri Uğur İkizler ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) öğrencileri, el emeği ve mühendislik bilgisiyle geliştirdikleri teleskoplarla uzayın derinliklerini gözlemliyor, astronomiye ilgiyi yaygınlaştırmak için çalışmalar yürütüyor.

İkizler'in yaklaşık 25 yıl önce merakla başladığı serüveni, bugün Türkiye'nin amatör olarak en büyük el yapımı teleskoplarından birine ulaşırken, SUBÜ öğrencileri de kendi tasarlayıp ürettikleri bilgisayar kontrollü teleskopla yerli mühendislik çalışmalarına katkı sunuyor.

Türkiye'nin farklı illerinden astronomi tutkunlarını buluşturduğu Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki Karagöl Yaylası'nda bu yıl düzenlenen Marmara Gözlem Etkinliği'ne (MAGET) katılan İkizler ile SUBÜ öğrencileri, kendi tasarlayıp ürettikleri teleskoplarla gökyüzü gözlemleri gerçekleştirirken, deneyimlerini de katılımcılarla paylaştı.

62 yaşındaki İkizler, AA muhabirine, amatör ruhla başladığı yolculuğun bugün hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldiğini söyledi.

Astronomiyle ilgili hiçbir eğitim almadığını, amatörce kendi teleskobunu yapıp, gökyüzü fotoğrafları çektiğini anlatan İkizler, "Yaklaşık 25 yıl önce kendi teleskopumu yapabileceğimi öğrendim. Bursa'da Hasip Sönmezalp ile tanıştım. Türkiye'nin ilk teleskop yapan kişisiymiş. Torna ustasıydı. O bana nasıl yapılabileceğini söyledi, kitaplar verdi. O tarihlerde başladık. Yaşlıydı zaten, tanıştıktan 1 yıl sonra maalesef vefat etti. Daha sonra yavaş yavaş kendi teleskobumu yapmaya başladım." dedi.

Çok sayıda teleskop ürettiğini, bundan sonrakilerin ticari ürünlerden daha iyi olması için çalıştığını dile getiren İkizler, zaman içinde daha ileri test teknikleri öğrendiğini kaydetti.

İkizler, şu an 51 santimetre çapında kendi ürettiği teleskobu kullandığına değinerek, şöyle devam etti:

"O el yapımı ve amatör olarak Türkiye'nin en büyüğü. Etkinliklerde, okullarda öğrencilere eğitim olarak çok yaptık. 2009'da bir çalıştay oldu. Arkadaşlarla 100 öğretmene kendi teleskobunu yaptırdık. Boş zamanlarımda teleskop yapmaya çalışıyorum. Bir teleskobu yapmak 2-3 ayımı alıyor. Şu an ticari satılan teleskoplarla ne inceleniyorsa hepsi inceleniyor. Galaksiler, gezegenler, yıldız kümeleri gibi hepsine bakabiliyoruz, fotoğraflayabiliyoruz."

Teknoloji ilerledikçe, bazı gözlem aletleri geliştikçe ve çoğaldıkça vatandaşların da gökyüzüne olan ilgisinin arttığını belirten İkizler, "İnsanlar teleskopla ilk kez bakınca gayriihtiyari hemen fotoğrafını çekmek istiyor. O biraz astrofotoğrafiyi ilerletiyor. Şimdi teknoloji iyice ilerledi, şehir içinden de çekilebiliyor, o şekilde yayılıyor. Şu anda ülkede bayağı astrofotoğrafçı var. Kuyruklu yıldızlar en çok ilgimi çeken cisimler çünkü onların ne zaman hangi parlaklıkta geleceğini önceden bilemiyoruz. O yüzden biraz heyecanlı oluyor." diye konuştu.

Mühendislik bilgilerini TÜBİTAK desteğiyle teleskoba dönüştürdüler

SUBÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Melih Özüpek, üniversitenin 2 yıl önce kurulan Astronomi Topluluğu'nun mühendislik başkanı olduğunu söyledi.

Topluluğu ve mühendisliği ilerletmek için çalışmalar yaptıklarından bahseden Özüpek, ürettikleri iki teleskobu denemek amacıyla topluluk olarak Marmara Gözlem Etkinliği'ne katıldıklarını anlattı.

Özüpek, ilköğretim öğrencilerine astronomi sunumu yapıp eğitim verdiklerini belirterek, "TÜBİTAK desteğiyle 10 kişilik ekiple teleskop yaptık. Mayısta başladık ağustos ayında bitirdik. Teleskopumuzla Satürn'ün halkaları, Venüs, Ay gibi gökyüzü cisimlerini gözleyebiliyoruz. Bu teleskobun özelliği tamamen kendi yapımımız olması. Belki çok büyük bir özellik sayılmayabilir ama bunu elektronik konnektörlerinden kartlarına kadar kendimiz çizdik ve ürettirdik. Atölyelerimizde bunların üretimini ve montajını sağladık." ifadelerini kullandı.

Şimdi radyo teleskobuna odaklandıklarını dile getiren Özüpek, "Radyo teleskopuyla daha iyi bilimsel çıktılar sağlayabileceğimizi ve akademik dünyaya bizim de desteğimizin olabileceğini düşünüyorum. Şu anda yapımını tamamladığımız 150 milimetrelik Newton teleskobunu hem bilgisayar hem mobil olarak telefondan yönetebiliyoruz. Kendi yaptığımız programla yönetimini sağlıyoruz. Kamera verisini ve oradaki çıktılarını görmemizde çok işe yarıyor." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Teleskop Üreten Uğur İkizler ve Öğrenciler Astronomiyi Yaygınlaştırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabah uyandığında eşini, yüzü kanlar içinde yerde buldu Sabah uyandığında eşini, yüzü kanlar içinde yerde buldu
Manisa’da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru Manisa'da motosikletli saldırı, Baba ve oğluna kurşun yağmuru
Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
FETÖ’cü Burkay Karatepe ile irtibatlı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Onu gariban sanıyordum FETÖ'cü Burkay Karatepe ile irtibatlı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı: Onu gariban sanıyordum
Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı Bir annenin en zor anı: Oğlunun odasına girince yıkıldı
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan gelen teklifi ilk kez açıkladı: Kabul etmem mümkün değildi

11:56
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
Kritik veri öncesi dev bankadan altın fiyatları için çılgın tahmin
11:40
Haluk Levent’in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
Haluk Levent'in dolandırdığı Orhan İnan kalp krizi geçirdi
11:34
Yüksek Askeri Şura toplandı Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir’i ziyaret etti
Yüksek Askeri Şura toplandı! Erdoğan YAŞ üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti
11:16
Milyonları ilgilendiren yeni adım Artık hastaneye gitmeye gerek yok
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
11:15
Dünya genelinde WhatsApp krizi Milyonlarca hesap kapatıldı
Dünya genelinde WhatsApp krizi! Milyonlarca hesap kapatıldı
10:56
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 4 farklı şirketin anketinden çıkan sonuç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2026 12:21:25. #7.13#
SON DAKİKA: Teleskop Üreten Uğur İkizler ve Öğrenciler Astronomiyi Yaygınlaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.