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(ESKİŞEHİR)- Tepebaşı Belediyesi ile Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen Yeryüzü Ekoloji Okulu'nda, 'Teleskopla Ay Gözlemi ve Astronomi Anlatımları' etkinliği gerçekleştirilecek.

Tepebaşı Belediyesi'nin, Sakin Okul Eğitim Kültür ve Sanat Derneği ile birlikte hayata geçirdiği Yeryüzü Ekoloji Okulu Projesi, ilçede yaşayanlar ve özellikle çocuklar için deney, gözlem ve eğitim alanları sunmayı sürdürüyor. Bu kapsamda 6 yaş ve üzeri katılımcılara astronomi ile ilgili temel bilgileri sunmak, teleskopla gökyüzünü gözlemleme deneyimi kazandırmak için Teleskopla Ay Gözlemi ve Astronomi Anlatımları etkinliği düzenlenecek. Eskişehir Astronomi Topluluğu iş birliği ile 12 Eylül Perşembe günü saat 19.30'da ücretsiz düzenlenecek etkinliğe Uzay Hukuku Uzmanı Av. Serhat Kaşıkara konuşmacı olarak katılacak. Kontenjanın sınırlı olduğu etkinlik hakkında bilgi almak ve kayıt olmak isteyenler, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne '0 (222) 211 40 00/ 3087 'numaralı telefondan ulaşabiliyor.