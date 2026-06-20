Televizyon Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Televizyon Hırsızı Yakalandı

Televizyon Hırsızı Yakalandı
20.06.2026 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da zincir marketten televizyon çalan şüpheli, çalışanlar ve halk tarafından yakalandı.

BURSA'nın İznik ilçesindeki zincir marketten televizyon çalıp kaçan şüpheli K.C.T. (25), market çalışanları ile bölge halkı tarafından yakalandı. Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin 18 ayrı suçtan sabıkası olduğu ve Yalova'dan hırsızlık için ilçeye geldiği öğrenildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Beyler Mahallesi'ndeki zincir markette meydana geldi. K.C.T. isimli şüpheli, müşteri gibi girdiği marketten televizyon alıp giriş kapısının yakınına bıraktı. Bir süre marketteki raflara bakan şüpheli, dışarı çıkıp, giriş kapısına bıraktığı televizyonu alarak uzaklaştı. Televizyonu marketin yanındaki pasajdan bir esnafa emanet eden şüpheli, bir süre sonra geri döndü. Bu sırada market çalışanları, televizyonun çalındığını fark edip, güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye başladı. Görüntülerde televizyonu marketten çıkardığı tespit edilen şüpheliyi geri geldiği sırada fark eden çalışanlar, K.C.T.'yi durdurmak istedi. Şüpheli koşarak kaçarken, marketteki bir kadın personel de peşinden koştu. İznik Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde market çalışanı ve bölge halkı tarafından yakalanan şüpheli, ihbarla olay yerine sevk edilen polis ekiplerine teslim edildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheli K.C.T.'nin 18 ayrı suçtan sabıkası olduğu ve Yalova'dan hırsızlık için ilçeye geldiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yalova, İznik, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Televizyon Hırsızı Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihara kalkışan şahsı son anda kurtardı İntihara kalkışan şahsı son anda kurtardı
Bursa’da 20 milyon TL’lik dehşet ortağını vurduğu silahla yaşamına son verdi Bursa'da 20 milyon TL'lik dehşet; ortağını vurduğu silahla yaşamına son verdi
Küçükçekmece’de sitedeki binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle 12 kişi hastaneye kaldırıldı Küçükçekmece'de sitedeki binanın çatısında çıkan yangın nedeniyle 12 kişi hastaneye kaldırıldı
Inter, Cristian Chivu ile yola devam dedi Inter, Cristian Chivu ile yola devam dedi
Kütahya’da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı Kütahya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
İki porsiyon et dönere servet ödedi İki porsiyon et dönere servet ödedi

17:55
Görüşme ilk kez açıklandı A Milli Takım’dan Conte bombası
Görüşme ilk kez açıklandı! A Milli Takım'dan Conte bombası
17:37
Seferihisar Belediyesi’nde rüşvet havuzu patladı: İtirafçı gazeteci deşifre etti
Seferihisar Belediyesi'nde rüşvet havuzu patladı: İtirafçı gazeteci deşifre etti
17:28
Ahmet Çakar’dan olay iddia: Bahis soruşturmasındaki 4 milli futbolcunun isimlerinin baş harflerini verdi
Ahmet Çakar'dan olay iddia: Bahis soruşturmasındaki 4 milli futbolcunun isimlerinin baş harflerini verdi
17:11
Barış Alper’den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
Barış Alper'den ıslıklı protestoya beklenmedik karşılık
16:21
İran “Hürmüz Boğazı’nı kapattık“ dedi, ABD görüşme için tarih verdi
İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
15:44
TÜRGEV’in 30. yıl dönümü programı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
TÜRGEV'in 30. yıl dönümü programı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 18:01:41. #7.12#
SON DAKİKA: Televizyon Hırsızı Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.