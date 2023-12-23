 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TEM Büyükçekmece'de TIR kaza yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

TEM Büyükçekmece'de TIR kaza yaptı

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisinde lastiği patlayan bir TIR bariyere çarparak kaza yaptı. Şoför itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

TEM Büyükçekmece\'de TIR kaza yaptı
23.12.2023 - 12:48,  Güncelleme: 12:50
Abone Ol
TEM Büyükçekmece'de lastiği patlayan TIR bariyere çarparak kaza yaptı. Araç içinde sıkışan şoför Umut Sünger, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkisi Hadımköy istikametinde meydana geldi. Umut Sünger idaresindeki 59 ADK 573 plakalı TIR'ın lastiği patladı. Sünger, direksiyon hakimiyetini kaybedince TIR bariyere çarptı. Sürücü araç içinde sıkıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler, polise ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Sünger'i çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından Sünger'i sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Sünger, hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası bölgede çift yönlü olarak trafik sıkışıklığı da yaşandı. Kaza yapan TIR'ı kaldırmak için olay yerine vinç getirildi. Kazayı gören Yasin Gülen, "Orta şeritte aracı gördüm, baktım araba sağa kaçmaya çalışıyor. Yapamadı, sola kırdı. Lastiği patladı" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Büyükçekmece, İtfaiye, Umut, Ulaşım, İtfaiye, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM Büyükçekmece'de TIR kaza yaptı - Son Dakika


14:00
Bahçeli: Öfkemiz acımız kadar büyük, bu şerefsizlerin köklerini kazıyacağız Bahçeli: Öfkemiz acımız kadar büyük, bu şerefsizlerin köklerini kazıyacağız
13:54
Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00
Bedava bardak için izdiham yarattılar Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46
Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:32
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:27
Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
12:17
Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda
11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi

Son Dakika
14:00 Bahçeli: Öfkemiz acımız kadar büyük, bu şerefsizlerin köklerini kazıyacağız
13:54 Fenerbahçe mi? Galatasaray mı? İşte iki takımın bu sezonki rakamları
13:00 Bedava bardak için izdiham yarattılar
12:46 Fransa'nın Montpellier Kentinde Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak
12:32 Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi
12:27 Meteoroloji uyardı: Marmara'da fırtına, Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor
12:17 Burdur'da Minibüs Kazası: Kadın Yoğun Bakımda
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'na damga vuran sahne! Seyran'ın sözleri alkış topladı
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 14:07:55. #1.12#
SON DAKİKA: TEM Büyükçekmece'de TIR kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement