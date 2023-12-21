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TEM'de dövülen kadın şikayetçi olmadı - Son Dakika
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TEM'de dövülen kadın şikayetçi olmadı

TEM Sarıyer Baltalimanı mevkiinde ilerleyen otomobilde eşi tarafından dövülen kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi. Dayak görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan sonra polis kadına ulaştı.

TEM\'de dövülen kadın şikayetçi olmadı
21.12.2023 - 13:04,
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TEM'de ilerleyen otomobilde eşi tarafından dövülen kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi

TEM Sarıyer Baltalimanı mevkiinde Ankara yönüne ilerleyen Almanya plakalı otomobilin sürücü koltuğunda oturan O.M. arka koltuğa uzanarak eşi N.M.'ye defalarca vurdu. Kadının yanında ise engelli çocuğunun olduğu öğrenildi. Dayak görüntüleri arkada ilerleyen araçtakiler tarafından görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis, kadına ulaştı. Kadının şikayetçi olmadığı belirtildi.

Kaynak: DHA
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Baltalimanı, Sarıyer, Almanya, Ankara, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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