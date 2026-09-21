TEM'de Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarımı Ankara yönü trafiğini gece kaydıracak - Son Dakika
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TEM'de Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarımı Ankara yönü trafiğini gece kaydıracak

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Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre TEM Otoyolu Çamlık-Kavacık kavşaklarındaki Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarımı yapılacak. 22.00-06.00 arası sürecek çalışma boyunca Ankara yönündeki trafik gece diğer platforma aktarılacak, gündüz rampalarla sağlanacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Çamlık-Kavacık kavşaklarındaki Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarım çalışmaları yapılacak. Bu nedenle çalışmalar süresince güney yol platformu Ankara istikametinde gece saatlerinde bant değişikliği yoluyla trafik akışı diğer platforma aktarılacak. Gündüz saatlerinde ise ulaşım derzlerin üzerine monte edilecek rampalarla sağlanacak. Çalışmalar 22.00-06.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15-21. kilometreleri Aydın istikametinde orta refüj temizliği sebebiyle sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ ve orta şeritlerden sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir istikametindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor. Çalışmalar süresince İncek Kavşağı'nda Eskişehir yönü ayrım kolu da trafiğe kapatılacak.

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun bazı kesimlerindeki üstyapı çalışmaları sebebiyle Kırşehir bağlantı kolunun Kırşehir-Kayseri istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşıma diğer şeritten kontrollü izin veriliyor.

Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Torul-Gümüşhane yolunun 46. kilometresindeki T4 Tüneli'nin her iki yönündeki tüplerinde yapılacak görüntü sistemleri bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü devam edecek.

Ermenek-Mut yolu, 34-35. kilometrelerindeki patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle 10.00-16.00 saatlerinde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde sürücüler Ermenek-Bucakkışla-Karaman güzergahına yönlendirilecek.

Balıkesir-Dursunbey devlet yolunun 62-68. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Balıkesir-Dursunbey istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Ulaş-Gürün ayrımı-Kangal yolunun 10-19. kilometreleri ile Ilgaz-Korgun-Çankırı devlet yolunun 17-27. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TEM'de Molla Gürani Viyadüğü'nde derz onarımı Ankara yönü trafiğini gece kaydıracak - Son Dakika
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