TEM Otoyolu\'nda alev alan İETT otobüsü itfaiye müdahalesiyle söndürüldü

SİLİVRİ, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsü alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında TEM Otoyolu Silivri mevkisinde İETT otobüsünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki İETT otobüsü, motor kısmından alev aldı. Bunun üzerine otobüsün şoförü, aracı yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İçerisinde yolcu bulunmadığı öğrenilen otobüsteki alevler, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının ardından otobüs kullanılamaz hale gelirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.