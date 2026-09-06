TEM Otoyolu'nda gece şerit daraltması; birçok yolda bakım ve onarım çalışması yapılıyor - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda gece şerit daraltması; birçok yolda bakım ve onarım çalışması yapılıyor

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Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova kesiminde gece 21.00-06.00 saatlerinde üstyapı onarımı nedeniyle şerit daraltması yapılacak.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Edirne Batı Kavşağı-Gümüşova kesiminde üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılarak sürücüler diğer şeritlere yönlendirilecek.

İzmir Çevre Yolu'nun Kanal-2 Köprüsü Aydın istikametindeki derz yenileme çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'ndaki yapım çalışmaları dolayısıyla Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-5. kilometrelerinde kontrollü patlatma yapılacağından Konya-İstanbul ve İstanbul-Konya istikametleri 12.00-15.00 saatlerinde 15 dakikalığına trafiğe kapatılacak.

Antalya-Isparta yolunun 34-36, Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 11-17. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerindeki 20 tünel ve güzergahlarında yapılacak elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması sebebiyle saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Kırıkkale-Yozgat yolunun 71-73. kilometrelerinde yüksek hızlı tren hattı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Havza-Vezirköprü yolunun 28-33. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım eski Havza-Vezirköprü servis yolundan sağlanıyor.

Dursunbey-Harmancık devlet yolunun 25-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Harmancık-Dursunbey istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresindeki Yeni Maçka Tüneli'nde aydınlatma ve otomasyon çalışmaları dolayısıyla ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA

Karayolları Genel Müdürlüğü, Edirne, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda gece şerit daraltması; birçok yolda bakım ve onarım çalışması yapılıyor - Son Dakika

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