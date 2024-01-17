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TEM Otoyolu'nda hasarlı kaza sonucu bir kişi öldü, sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda hasarlı kaza sonucu bir kişi öldü, sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı

TEM Otoyolu Esenler mevkisinde meydana gelen hasarlı kazada, polislerin emniyet şeridindeki aracına çarparak bir kişinin ölümüne ve polis memurunun yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın alkollü ve aşırı hızlı şekilde araç kullanması sebebiyle olayın gerçekleştiği belirtilirken, sanığın aday sürücü olduğu, alkol aldığı ve hız sınırlarını aştığı ifade edildi. Sanığın cezası, geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları göz önünde bulundurularak 5 yıla indirildi.

TEM Otoyolu\'nda hasarlı kaza sonucu bir kişi öldü, sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı
17.01.2024 - 14:01,
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TEM Otoyolu Esenler mevkisinde hasarlı kazayla ilgili işlem yapan polislerin emniyet şeridindeki aracına çarparak, bir kişinin ölümüne, polis memurunun ise yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan sanık, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Berivan Yıldırım, maktul Ferdi Ağdaş'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın alkollü ve aşırı hızlı şekilde araç kullanması sebebiyle olayın gerçekleştiğini belirterek, sanığın aday sürücü olduğunu, alkol aldığını, hava ve yol şartlarına göre sürüşünü ayarlamayıp hız sınırlarını aştığını, öngördüğü neticeyi istememesine rağmen olayın gerçekleşmesine neden olduğunu kaydetti.

Mütalaada, sanık Berivan Yıldırım'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Yıldırım, son sözünde "Olay tamamıyla kazadır. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Berivan Yıldırım'ı "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın geleceği üzerindeki etkilerini göz önünde bulunduran mahkeme, cezayı 5 yıla indirdi.

Hükmedilen cezanın niteliği ve süresini dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

Karara muhalefet şerhi koyan üye hakim, sanık hakkında takdiri hafifletici nedenin olmadığını değerlendirdi. Hakim şerh yazısında, şunları kaydetti:

"Olayın oluş şekli, dosyadaki mevcut deliller, olaydaki yüksek hız, alkol unsuru ile olay öncesi ve sonrası sanığın dosyaya yansıyan tutum ve davranışları, suç delillerinin ortaya çıkarılmasında bir katkı sunmaması, olay yerini terk etmesi, müştekiyi yaralı halde bırakması, olay yerinden kaçması ve polislere yardımcı olmaması dikkate alınarak hakkındaki takdiri hafifletici nedenin bulunmadığı kanaatinde olduğumdan sayın çoğunluğun sanık hakkındaki indirim maddesi uygulanması kanaatine muhalifim."

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Şubat 2023'te TEM Otoyolu Esenler mevkisinde aracıyla ilerleyen Ferdi Ağdaş'ın bariyere çarparak hasarlı kaza yaptığı, olay yerine giden polis ekiplerinin de emniyet şeridinde park halinde durdukları anlatılıyor.

Sol şeritte ilerleyen sanık Berivan Yıldırım'ın aracının direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve emniyet şeridinde kazayla ilgilenen trafik ekibi aracına, görevli memur Muhammet Bektaş'a ve Ferdi Ağdaş'a çarptığı aktarılan iddianamede, polis memurlarından Bektaş'ın yaralandığı, Ağdaş'ın ise hayatını kaybettiği kaydediliyor.

Sanığın kaza yerinden firar etmesi nedeniyle alkol kontrolü yapılamadığı dile getirilen iddianamede, tanık beyanları ve kamera kayıtlarından sanığın alkollü olarak araç kullandığının sabit olduğu belirtiliyor.

İddianamede, sanık Berivan Yıldırım'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: AA
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