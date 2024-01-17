 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TEM Otoyolu'nda makas atan otomobil kazaya yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi

TEM Otoyolu'nda makas atan otomobil kazaya yol açtı

TEM Otoyolu'nda sürücüsünün makas attığı otomobilin neden olduğu kaza sonucunda 7 araç hasar gördü. Kazadan son anda kurtulan bir yolcu otobüsü ve minibüsün araç kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin araçların arasından makas atarak ilerlediği ve çarpmaların gerçekleştiği görüldü. Kazada çok sayıda kişi hafif yaralandı.

TEM Otoyolu\'nda makas atan otomobil kazaya yol açtı
17.01.2024 - 06:31,  Güncelleme: 06:33
Abone Ol

BEYKOZ, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün makas attığı otomobil kazaya yol açtı. Otoyolda ilerleyen 7 araçta hasar meydana gelirken, arkadan gelen bir yolcu otobüsü ile minibüs son anda kaza yapmaktan kurtuldu. Çok sayıda kişinin kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı o anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında TEM Otoyolu Elmalı mevkisinde meydana geldi. Trafiğin aktığı dakikalarda çok sayıda araç hızla giderken, yolcu otobüsünü sollayan bir otomobil araçların arasından makas atarak ilerledi. Farklı şeritlerdeki araçların arasından sıyrılan otomobilin sürücüsü, bir süre sonra önünde bulduğu otomobil karşısında kaçacak yer bulamadı. Sürücüsünün makas attığı otomobil, önündeki otomobile çarptıktan sonra çok sayıda araca çarparak bariyerleri aştı.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ MANEVRASI İLE KURTULDU

Kaza yapan otomobilin hemen arkasında bulunan minibüsün şoförü ise yaptığı manevralarla kaza yapmaktan son anda kurtuldu. Minibüs kaza yapan araçların arasından sıyrılarak uzaklaştı. Bu sırada arkadan gelen yolcu otobüsünün şoförü de soğukkanlı davranarak kaza yapmaktan kurtuldu. Kazada 7 aracın hasar gördüğü öğrenilirken, çok sayıda kişi de hafif şekilde yaralandı.

O ANLAR KAMERADA

Otoyolda faciadan dönüldüğü anlar ise yolcu otobüsünün araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüsü geçen otomobilin araçların arasından makas atarak ilerlediği, bir süre sonra önündeki otomobile ve yanında ilerleyen diğer araçlara çarptığı görüldü. Bu sırada manevrası ile kazadan kurtulan minibüs ise durmadan uzaklaştı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Ulaşım, Güvenlik, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda makas atan otomobil kazaya yol açtı - Son Dakika


23:41
Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32
İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04
Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48
Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32
THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü

Son Dakika
23:41 Pakistan, İran'dan yapılan füze saldırısına sert tepki gösterdi
23:32 İsrail ve Hamas, İsrailli esirlere ilaç ve Gazze'ye ek insani yardım sağlanması konusunda uzlaştı
23:04 Çaycı Hüseyin imaj değiştirdi, yeni halini kimse tanıyamadı
22:48 Kara Kartal'dan gol şov! Beşiktaş, Eyüpspor'u kupadan eledi
22:32 THY'nin Frankfurt ve Münih seferleri iptal edildi
21:58 Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 07:18:25. #1.12#
SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda makas atan otomobil kazaya yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement