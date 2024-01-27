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TEM Otoyolu'nda motosikletli aynasını kırdı, taksiye çarptı - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda motosikletli aynasını kırdı, taksiye çarptı

KAĞITHANE TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilin aynasını eliyle kıran motosikletli, önündeki taksiye çarpıp takla attı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı. Motosiklet sürücüsü, taksiye çarpmaktan son anda kurtuldu ve güvenli bir alana geçti.

TEM Otoyolu\'nda motosikletli aynasını kırdı, taksiye çarptı
27.01.2024 - 10:45,
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KAĞITHANE TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilin aynasını eliyle kıran motosikletli, önündeki taksiye çarpıp takla attı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Ocak Salı günü saat 13: 00 sıralarında meydana geldi. TEM Otoyolu Kağıthane mevkiinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü aynı yönde ilerleyen otomobile yaklaşıp bilinmeyen nedenle aynasına eliyle vurarak kırdı. Saniyeler sonra motosiklet sürücüsü önündeki taksiye çarparak takla attı. Yere savrulan motosiklet sürücüsü arkadan gelen otomobil sürücüsünün son anda durmasıyla aracın altında kalmaktan kurtuldu. Panikle yerden kalkan motosiklet sürücüsü, güvenli bir alana geçmek için hızla emniyet şeridine gitti. Yaşananlar, saniye saniye araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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