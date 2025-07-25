TEM Otoyolu\'nda Otobüs Kazası: 1\'i Ağır 7 Yaralı

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kamyona arkadan çarpan yolcu otobüsündeki 1'i ağır, 7 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gebze ilçesi geçişi Muallimköy mevkisinde meydana geldi. S.T. yönetimindeki 28 ABE 755 plakalı yolcu otobüsü, önündeki giden Ş.C. idaresindeki 54 AKH 812 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otobüste hostes olarak çalışan Ayça Y. ile 6 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlıkçılar tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ayça Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafik kontrollü olarak sağlandı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.