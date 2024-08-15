TEM Otoyolu'nda Otomobil Yangını

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TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

TEM Otoyolu Halkalı mevkisi Edirne istikametinde seyreden bir otomobilin motor kısmı henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Durumu fark edip aracını emniyet şeridine çekerek aşağı inen sürücü, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen polis otoyolun 2 şeridini trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolun Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.