TEM Otoyolu'nda Otomobilin Yayalara Çarptığı Kazada 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda Otomobilin Yayalara Çarptığı Kazada 5 Kişi Hayatını Kaybetti

TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir otomobil otoyoldan geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada aynı aileden olan 5 kişi hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise hastaneye sevk edildi. Kaza sonrası yol trafiğe açıldı.

05.03.2024 05:49  Güncelleme: 05:52
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TEM Otoyolu'nda bir otomobilin otoyoldan geçmeye çalışanlara çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre saat 03.00 civarında Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde seyir halindeki Soner K'nin kullandığı 35 KD 5720 plakalı otomobil, otoyoldan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde aynı aileden olduğu öğrenilen Şükrü Okur, Muhammet Alihan Okur, Ecrin Okur, Melek Okur ile Fatma Gürsoy'un hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Otomobil sürücüsü Soner K. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kaza sonrası kapanan yol aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEM Otoyolu'nda Otomobilin Yayalara Çarptığı Kazada 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: TEM Otoyolu'nda Otomobilin Yayalara Çarptığı Kazada 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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