TEM Otoyolu'nda bir otomobilin otoyoldan geçmeye çalışanlara çarptığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
İddiaya göre saat 03.00 civarında Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli istikametinde seyir halindeki Soner K'nin kullandığı 35 KD 5720 plakalı otomobil, otoyoldan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.
Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk kontrolünde aynı aileden olduğu öğrenilen Şükrü Okur, Muhammet Alihan Okur, Ecrin Okur, Melek Okur ile Fatma Gürsoy'un hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Otomobil sürücüsü Soner K. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza sonrası kapanan yol aracın çekici yardımıyla çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.
Son Dakika › Güncel › TEM Otoyolu'nda Otomobilin Yayalara Çarptığı Kazada 5 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bahar yeni bir başlangıca adım atmışken aile Umay'ın hastaneye kaldırılma haberiyle sarsılır. Cihan Taşkeski'nin gelişi Evren ve Timur'u karşı karşıya getirir. Bahar, Umay'la arasındaki sorunları düzeltmeye çalışırken Timur'a büyük bir sürpriz beklemektedir. Timur'un açığını yakalayan Bahar, şüphesiyle sınanırken hastane macerasında mücadele etmeye devam eder.
TEM Otoyolu Pendik mevkiinde seyir halinde olan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 4'ü aynı aileden olan 5 kişiye çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken araç sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan otomobilin çekicinin yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.
Kolombiya'da ülkenin en büyük silahlı gruplarından Clan del Golfo'nun liderlerinden olan 'El Mocho' lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Federico Cardona, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda, El Mocho ve adamlarıyla birlikte 2 kilo sıvı kokain ve 1 kilodan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi. El Mocho'nun ABD'ye iade edilip edilmeyeceği ise önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.
Burdur'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrildiği kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kazada, araç içerisinde bulunan alkol şişeleri dikkat çekti. Yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burdur'da Yusuf S. idaresindeki bir otomobil, Isparta-Burdur kara yolu Antalya kavşağı yakınında şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü Yusuf S. ile otomobilde bulunan Kerem A. ve Ahmet A. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Kerem A'nın hayati tehlikesi bulunuyor.
Almanya'nın Aachen kentinde bulunan Luisen Hastanesine giren 65 yaşındaki bir kadın, meşale yakarak ameliyathane kısmına attıktan sonra kendisini bir hasta odasına kilitledi. Polis, kadını gözaltına aldı ve herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı. Olayın nedeni hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.
Sizin düşünceleriniz neler ?