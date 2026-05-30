TEM Otoyolu\'nda Yoğun Bayram Trafiği

TEM OTOYOLU'NDA DA YOĞUNLUK ARTTI

Kuzey Marmara Otoyolu'nun ardından, TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde de bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyor. TEM Otoyolu'nun İzmit ilçesi kesiminin Bekirdere Viyadüğü mevkisi İstanbul yönünde sürücüler, araçlarıyla yavaşlayarak ilerledi. Otoyolun 3 şeritten 2 şeride düştüğü diğer bölge Gültepe ve Korutepe tünellerinde ise trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Bayram trafiğinin yarın akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, Karayolları ve otoyol jandarma ekipleri tedbirlerini artırdı.