TEM Otoyolunda Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika
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TEM Otoyolunda Otomobil Alev Alev Yandı

TEM Otoyolunda Otomobil Alev Alev Yandı

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki bir otomobil alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü son anda kurtulurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

30.08.2024 19:59
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Hiba KARGI - Tuçe GÖLCÜ - Hadican EROL -/ İSTANBUL, KÜÇÜKÇEKMECE, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Sürücünün son anda kurtulduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.00 sıralarından TEM Otoyolu Tahtakale mevkii Esenyurt istikametinde, seyir halindeki otomobilde çıktı. Motor kısmından çıkan dumanları fark eden sürücü Abdullah Daştan, aracını emniyet şeridine çekti. Daştan, araçtan son anda inerek yara almadan kurtulurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

'KENDİMİZİ DİREKT SAĞA ATTIK, ÖYLE KURTARDIK'

Alevlerden son anda kurtulan otomobil sürücüsü Abdullah Daştan, "Sanayiden çıktım, yolda gelirken duman çıktı elektrik aksamından çıkmış. İçeriye duman atmaya başladı zaten sağ taraftan direkt alevlenmeye başladı. O esnada kendimizi direkt sağa attık, öyle kurtardık. Yangın 25-30 dakika sürdü. İtfaiye raporunu bekliyoruz ondan sonra gerekli yerlere müracaat edeceğiz. Malımız gitti, canımıza bir şey olmasın. İtfaiye hemen geldi, direkt müdahale etti' diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TEM Otoyolunda Otomobil Alev Alev Yandı - Son Dakika

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