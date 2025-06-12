Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde temizlenen bir evden 4 kamyon çöp çıktı. Evden ayrıca 12 kedi ile 3 kaplumbağanın da çıktığı belirtildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evden gelen kötü koku üzerine vatandaşlar durumu zabıta ve polise bildirdi. Adrese gelen Efeler Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı.

EVDEN ÇIKANLAR AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Evde kedi ve kaplumbağa olunca Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine de bilgi verildi. Evden 4 kamyon çöp çıktı. Ayrıca çöplerin içinden 12 kedi ile 3 kaplumbağa bulundu.

Kedileri, Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç sahiplendi. Kaplumbağalar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Anne ve oğlu E.D. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.