Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı - Son Dakika
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Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı

Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı
12.06.2025 20:55
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evden gelen kötü koku üzerine harekete geçen ekipler, evden 4 kamyon çöp çıkardı. Evin içinde ayrıca 12 kedi ve 3 kaplumbağa bulundu. Kediler hayvan hakları derneğine teslim edilirken, kaplumbağalar doğa koruma ekiplerine verildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde temizlenen bir evden 4 kamyon çöp çıktı. Evden ayrıca 12 kedi ile 3 kaplumbağanın da çıktığı belirtildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir evden gelen kötü koku üzerine vatandaşlar durumu zabıta ve polise bildirdi. Adrese gelen Efeler Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açtı.

EVDEN ÇIKANLAR AĞIZLARI AÇIK BIRAKTI

Evde kedi ve kaplumbağa olunca Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerine de bilgi verildi. Evden 4 kamyon çöp çıktı. Ayrıca çöplerin içinden 12 kedi ile 3 kaplumbağa bulundu.

Kedileri, Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Jale Koç sahiplendi. Kaplumbağalar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Anne ve oğlu E.D. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çöp evden 4 kamyon atık, 12 kedi ve 3 kaplumbağa çıktı - Son Dakika

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