Temizlik Görevlisi Altın Kese Buldu, Sahibine Teslim Etti

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde belediye temizlik görevlisi Soner Aktepe'nin (39) bulduğu içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde altın olan kese, sahibi Neşe Zeybek'e (45) teslim edildi.

İnegöl Belediyesinde 19 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan Soner Aktepe, dün Mahmudiye Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada yerde bulduğu, içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde altın olan keseyi, sahibine ulaştırılması için Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti. Aktepe, "Bizler harama helale dikkat eden insanlarız. Kaybeden vatandaşımız üzülmesin, emaneti bizde. Yerde bulduğum ziynet eşyalarını hemen şeflerime haber verdim ve Zabıta Müdürlüğümüze tutanakla teslim ettim" dedi.

Olaya ilişkin yayınlanan haberleri gören Neşe Z., Zabıta Müdürlüğü'ne geldi. Altınların kendisine ait olduğunu söyleyen Neşe Z.'ye, Soner Aktepe'nin bulduğu kese teslim edildi.