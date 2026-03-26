Temizlik İşçisi Ayakkabılarını Çıkarıp Markete Girdi

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde temizlik işçisi Şerif Koç (32), personel tarafından temizlik yapıldığını görünce markete ayakkabılarını çıkarıp girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İmranlı Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi Şerif Koç, mola sırasında markete girmek istedi. Koç, personelin marketi temizlediğini görünce kirli ayakkabılarını çıkararak, eline alarak içeri girdi. Bir ürünün fiyatına bakan Koç, daha sonra marketten çıkarak yeniden ayakkabısını giydi. İşçinin ayakkabılarını çıkarak alışveriş yaptığı o anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.