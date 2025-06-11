Temizlik İşçisi Çöp Kamyonetinden Düştü

Aydın'ın Çine ilçesinde belediyenin çöp kamyonetinden düşen temizlik işçisi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kahraman Mahallesi'nde Çine Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak görev yapan Hasan Dok (46), seyir halindeki çöp kamyonetinin kasasından düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Dok, ambulansla kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olaya ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde Dok'un kamyonetten düştüğü anlar yer aldı.
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