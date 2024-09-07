Sakine Urhan'ın Üniversite Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sakine Urhan'ın Üniversite Hayali Gerçekleşti

Sakine Urhan\'ın Üniversite Hayali Gerçekleşti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediyede temizlik işçisi olan Sakine Urhan, iç mekan tasarımı bölümünü kazanarak üniversite hayalini gerçekleştirdi. Urhan, azim ve kararlılıkla mücadele ederek Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitimine devam edecek.

07.09.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediyede temizlik işçisi Sakine Urhan, üniversite hayalini, iç mekan tasarımı bölümünü kazanarak gerçeğe dönüştürdü.

İmkansızlıklar nedeniyle ilkokulu bitirdikten sonra eğitimine devam edemeyen 41 yaşındaki Urhan, uzun bir aranın ardından açıktan orta ve lise eğitimini tamamladı.

Evli ve bir çocuk annesi Urhan, hem belediyedeki işini sürdürdü hem de hayalini kurduğu üniversite için arda kalan zamanlarda sınava hazırlandı.

Azim ve kararlılıkla mücadele eden Urhan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü'nü kazandı.

Sakine Urhan, AA muhabirine, 5 çocuklu bir ailenin en küçük kızı olduğunu, ailesinin maddi durumu nedeniyle okuyamadığını söyledi.

Bunun içinde ukde kaldığını belirten Urhan, "Bir kurumda işe başladıktan sonra orta ve lise eğitimimi tamamladım. Bu sırada yine maddi imkansızlıklar nedeniyle 5-6 yıl evlere temizliğe gittim. Daha sonra Menteşe Belediyesinde geçen yıl temizlik işçisi olarak çalışmaya başladım." dedi.

İşe başladıktan sonra üniversiteye girmek için gece gündüz çalıştığını anlatan Urhan, sınavda hayali olan iç mekan tasarımı bölümünü kazandığını kaydetti.

Ancak gündüz işte olması gerektiği için durumu amirleriyle paylaşıp yardım istediğini ifade eden Urhan, "Okumak istiyorum, bana yardımcı olur musunuz dedim. Müdürlerim 'Sen yeter ki oku, senin arkanda duracağız.' dediler. Durumu öğrenen Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal beni kutlayarak, eğitim hayatımın devam etmesi için çalışma saatimi gündüzden geceye çevirdi ve beni çok mutlu etti." diye konuştu.

Eşinin, azmini görünce kendisine destek verdiğini dile getiren Urhan, 20 yaşındaki oğlunun da elektrik elektronik mühendisliği bölümünü geçen yıl kazandığını ifade etti.

Oğlunu geçen yıl maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversiteye gönderemediğini ve kaydını dondurduğunu belirten Urhan, bu yıl hem kendisi hem de oğlunun üniversiteye gideceğini anlattı.

"Her zaman yanında olacağım"

Belediye Başkanı Gonca Köksal ise bir araya geldiği temizlik işçisi Urhan'ı kutladı.

Urhan'ın belediyede hem iş arkadaşları hem de sevdikleri bir kadın çalışan olduğunu söyleyen Köksal, şunları kaydetti:

"Bir kadının azimle neler yapacağına şahit olduk. Çalışma arkadaşımız, dışardan bitirdiği eğitimin ardından şimdi artık üniversiteli. Şehrimizin tam merkezinde çalışıyor. Artık gündüz okula gideceği için gece çalışmak istedi. Kadın bir belediye başkanı olarak bu durumdan çok duygulandım ve her zamanda yanında olacağım. Elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız."

Kaynak: AA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Menteşe, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakine Urhan'ın Üniversite Hayali Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 02:00:11. #1.11#
SON DAKİKA: Sakine Urhan'ın Üniversite Hayali Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement