Temizlik işçisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde caddede temizlik yapan işçiyi bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli H.Y'yi temizlik yaptığı sırada sırtından bıçaklayan ve ardından gözaltına alınan C.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli C.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli H.Y, dün gece saatlerinde Ünye-Akkuş- Niksar Caddesi'nde temizlik yaptığı sırada kimliği belirlenemeyen kişi tarafından sırtından bıçaklanmıştı.
Yaralanan işçi, kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Kimliği tespit edilen şüpheli C.T, ekiplerce gözaltına alınmıştı.
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