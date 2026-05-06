Temizlik Personeli Hemşire Olma Hayalini Gerçekleştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Temizlik Personeli Hemşire Olma Hayalini Gerçekleştiriyor

Temizlik Personeli Hemşire Olma Hayalini Gerçekleştiriyor
06.05.2026 01:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te temizlik personeli Emrullah Kafas, hem çalışıp hem de hemşirelik okuyor. Hedefi yüksek lisans.

Kilis'te 23 yaşındaki Emrullah Kafas, temizlik personeli olarak görev yaptığı Kilis 7 Aralık Üniversitesinde hemşirelik eğitimi alıyor.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesinde temizlik personeli olarak çalışan Kafas, üniversite okuma hayalini gerçekleştirmek için 3 yıl önce girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan yeterli puanı aldı.

2023 yılında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünü kazanan Kafas, aynı yıl girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı ile Kilis 7 Aralık Üniversitesine hizmetli kadrosuyla atandı.

Daha sonra görev yaptığı fakülteye yatay geçiş yapan Kafas, aynı fakültede Hemşirelik Bölümü üçüncü sınıfta eğitimine devam ediyor.

"Benim için de zor olmuyor"

Kafas, AA muhabirine, hem çalışıp hem okumanın zor olmadığını söyledi.

Okul yönetiminin kendisine gereken kolaylığı sağladığını belirten Kafas, "Buradaki idari personel hem ders konusunda hem de çalışma anlamında bana gerekli esnekliği sağlıyor. Ben de fakültede temizliği bazen mesai sonrasında bazen de hafta sonu çalışarak yapıyorum." dedi.

Sınıf arkadaşlarının önceleri durumu ilginç karşıladığını anlatan Kafas, okulda iki katın temizliğinden sorumlu olduğunu dile getirdi. Kafas, şunları söyledi:

"Sorumlu olduğum belli bir oda sayım var. Koridorların temizliğini haftada bir defa yapıyorum. Haftalık temizliği hafta sonu yapıyorum, günlük olanları da dersten sonra veyahut saat 17.00'den sonra gelip temizliyorum. Bundan dolayı bir sıkıntı yaşanmıyor. Benim için de zor olmuyor. Hem işimi yapıp hem de derslere katılıyorum, her insan yapabilir zor olmuyor, yeter ki istenilsin."

ALES'e hazırlandığını ifade eden Kafas, "Gelecek yıl önümde bir KPSS var. Yüksek puan alarak hemşire olarak atanmak istiyorum. İleride ise eğitimimi sürdürüp yüksek lisans yapmayı istiyorum." diye konuştu.

"Başarılı olacağına inanıyoruz"

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Mustafa Cinoğlu da Kafas'ın hem öğrencileri hem de çalışma arkadaşları olduğunu söyledi.

Kafas'ın çalışkan ve gayretli olduğunu vurgulayan Cinoğlu, "Bazen sabah erken saatlerde temizlik yapıp derslerine giriyor, bazen de mesai sonrası işlerini tamamlıyor. Hem iş hem öğrencilik hayatını özveriyle sürdürüyor. Başarılı bir şekilde mezun olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Temizlik Personeli Hemşire Olma Hayalini Gerçekleştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:01:35. #7.12#
SON DAKİKA: Temizlik Personeli Hemşire Olma Hayalini Gerçekleştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.