Karaman'da evinde temizlik yaptığı sırada elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Ekinözü köyünde yaşayan Nagihan Konuş (47), buzdolabını temizlediği sırada elektrik akımına kapıldı.
Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Konuş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otopsi işlemleri tamamlanan Konuş'un cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ekinözü köy mezarlığına defnedildi.
Son Dakika › Güncel › Temizlik Sırasında Elektrik Çarpması: Bir Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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