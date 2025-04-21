Temizlik Tutkusu ile Takdir Toplayan Faik Olgun

Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Faik Olgun, temizlik alışkanlığıyla çevresindekilerden takdir topluyor.

Evli ve beş çocuk babası emekli Faik Olgun'un temizlik konusundaki hassasiyeti Kovid-19 salgını döneminde arttı.

İnönü Mahallesi'nde yaşayan Olgun, evinin yanı sıra evinin önünü düzenli olarak temizlemeye başladı.

Evinin bulunduğu sokağı elinde süpürge ve faraşla (plastik kürek) temizleyen Faik Olgun'un bu davranışı çevresinde takdir toplarken, yaklaşık bir yıl önce Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, çevreye gösterdiği duyarlılıktan dolayı Olgun'a teşekkür plaketi verdi.

Evinde bulaşık, çamaşır yıkayan, cam silen Olgun'un temizlik alışkanlığından en çok mutlu olan ise eşi Hadiye Olgun.

"İnsanlarımız da biraz daha dikkat etse daha güzel olur"

Faik Olgun, AA muhabirine, temizlik yapmayı sevdiğini ve temizlik yaparken mutlu olduğunu ifade etti.

Temizlik alışkanlığının salgın yıllarında eve kapandığı dönem başladığını anlatan Olgun, "Evde her tarafı temizliyorum, dışarı çıktığımda çöp görsem huzursuz oluyorum. Etrafı devamlı temiz tutmaya çalışıyorum. İnsanlarımız da biraz daha dikkat etse daha güzel olur. Adam sigarasını içiyor, ortaya atıyor. Bir şey alıp yiyor, paketini ortaya atıyor. Çöp kovası var yanında atmıyor." dedi.

Görenlerin kendisini tebrik ettiğini, bazı kişilerin de neden yaptığını sorduğunu belirten Olgun, "Görenler, 'Herkes senin gibi evinin önüne baksa bu ülke daha iyi olur, bu cadde daha temiz olur' diyor. Sağ olsun Belediye Başkanımız yaptığımızı görmüş, bize plaket verdi." diye konuştu.

Eşi Hadiye Olgun ise "Koronavirüsten sonra böyle bir tutku oldu, devamlı temizlik yapıyor. Allah razı olsun eşimden çok memnunum. Evde temizlik yapıyor, makineye bulaşıklarımızı koyuyor, yemek yapıyor." ifadelerini kullandı.

Olgun, komşularının da eşini takdir ettiğini sözlerine ekledi.