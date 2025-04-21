Temizlikçi Müzisyen Engin Turna'nın Hikayesi - Son Dakika
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Temizlikçi Müzisyen Engin Turna'nın Hikayesi

Temizlikçi Müzisyen Engin Turna\'nın Hikayesi

Mamak'ta temizlik işçisi Engin Turna, park temizliğini yaparken müzisyenlik de yapıyor.

21.04.2025 11:17
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Ankara'nın Mamak ilçesinde temizlik işçisi Engin Turna, gündüz sorumluluk alanındaki parkın temizliğini yapıyor, akşamları da belediye korosu ve bandosunda müzisyen olarak görev alıyor.

Babası da müzisyen olan 59 yaşındaki Turna, küçük yaşlardan itibaren klarnet çalmaya başladı. Müziğe ilgisi sayesinde ut, cümbüş ve davul çalmayı da öğrenen Turna, yaşamını bir süre müzisyenlik yaparak sürdürdü.

MS hastası eşinin tedavisi için müziğe ara veren ve 11 yıl önce Mamak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde temizlik görevlisi olarak işe başlayan Turna'ya Musiki Muallim Mektebinin bahçesini temizleme görevi verildi.

Turna, AA muhabirine 10 yaşından beri enstrüman çaldığını belirterek, "Yaşım şu an 59, ilk çaldığım alet klarnet oldu. Ondan sonra cümbüş çalmaya başladım, ardından uda geçtim." ifadelerini kullandı.

"Hayatımdan çok memnunum"

Müzisyenlik yaptığı dönemde tanınmış bazı sanatçılarla çalışma imkanı bulduğunu dile getiren Turna, eşinin sağlık sorunları nedeniyle sigortalı işe ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Turna, şunları kaydetti:

"Bir güvencem, sigortam yoktu. Güvencem olsun dedim. Eşim MS hastası. Belediyeye girdik, süpürgemi aldım, çalışmaya başladım. Parkımdan memnunum. Kiminin çok hoşuna gidiyor, kimi de kıskanıyor ama benim de içimden geliyor. O sabah gelip burada o temizliği yapmak, halkımızın rahat rahat oturmasını sağlamak, sulama yapmak ayrı bir zevk veriyor. İlk mesleğim olan müzisyenliği yapmak da ayrı. Giderim, koromuzda keyif alarak udu çalarım. Halk müziğinde cümbüş çalarım. Bando takımımıza da eşlik ediyorum."

Musiki Muallim Mektebinde ut dersleri de verdiğini söyleyen Turna, parkta temizlik yaparken müzisyenliği sürdürmeye alıştığını anlattı.

"Hayatımdan çok memnunum, ikisini de idare etmeye çalışıyorum." diyen Turna, Mamak Belediyesinin etkinliklerinde de sahne aldığını dile getirdi.

Turna, bando takımıyla konserlerinin olduğunu, güzel bir ekip oluşturduklarını belirterek, gündüzleri sorumluluk alanındaki alanın temizliğini yaptığını, vakit buldukça bando ve koronun hazırlıklarına katılmanın mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Temizlikçi Müzisyen Engin Turna'nın Hikayesi - Son Dakika

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