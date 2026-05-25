Temmuz Maaş Artışları Beklentisi
Temmuz Maaş Artışları Beklentisi

25.05.2026 20:28
Memurlar ve emekliler, Temmuz'da maaş artışını bekliyor; enflasyon oranları belirleyici olacak.

Türkiye'de milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisi temmuz ayı maaş artışını bekliyor. Merkez Bankası tahminine göre ilk altı aylık enflasyon yüzde 17,38 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,38 zam yapılacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5,75 enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 13,15 artış alacak. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise ilk altı aylık enflasyon yüzde 18,58 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 18,58, memurlara yüzde 14,31 zam yapılabilecek. Ayrıca en düşük emekli maaşında yeniden artış yapılabileceği konuşuluyor. Kesin rakamlar haziran enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
