Temmuz Yağışları Normale Göre Yüzde 18 Arttı - Son Dakika
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Temmuz Yağışları Normale Göre Yüzde 18 Arttı

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Temmuz ayında Türkiye'de yağışlar, geçen yıla göre yüzde 92, yıllık ortalamaya göre yüzde 18 arttı.

Türkiye genelinde temmuz ayında yağışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 18 arttı.

AA muhabirinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 2026 Yılı Temmuz Ayı Alansal Yağış Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde temmuz ayında metrekareye ortalama 18,4 kilogram yağış düştü.

Temmuz ayı yağış normali metrekareye 15,6 kilogram, geçen yılın aynı döneminde ise metrekareye 9,6 kilogram olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, temmuz yağışları normaline göre yüzde 18, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 92 arttı.

Antalya, Mersin, Osmaniye, Karaman, Konya, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Samsun ve Kastamonu çevrelerinde yağışlar yer yer normallerinin 3 katını aştı.

Ege ve Güneydoğu Anadolu haricindeki bölgelerde yağışlar normallerinin üzerinde gerçekleşti. Akdeniz Bölgesi'nde temmuz yağışları normalinin 2 katından fazla oldu.

Yağışlar, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamına yakınında, İç Anadolu Bölgesi'nin batısı, Doğu Anadolu Bölgesi'nin güney kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Artvin, Gümüşhane, Alanya, Gazipaşa, Silifke, Adana ve Hatay çevrelerinde ise normallerine göre yüzde 80'den fazla azaldı.

Osmaniye'de son 31 yılın en yüksek temmuz yağışı kaydedildi

İller genelinde en fazla yağış metrekareye 115,8 kilogramla Ardahan'da kaydedildi. Batman, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa'da ise temmuz ayında yağış gerçekleşmedi.

En fazla artış, normalinin 4 katından fazla yağış alan Osmaniye'de oldu.

Batman, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa'da son 66 yılın, Diyarbakır'da son 22 yılın, Şırnak'ta son 16 yılın en düşük, Osmaniye'de ise son 31 yılın en yüksek temmuz ayı yağışı kaydedildi.

Türkiye genelinde temmuz ayında ortalama 3,6 gün yağış görüldü, 1991-2020 dönemini kapsayan yağışlı gün sayısı normali 3,2 gün olarak kayıtlara geçti.

Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Ardahan ve Kars çevrelerinde yağışlı gün sayısı 10-15 gün arasında gerçekleşti, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şırnak, Siirt, Adıyaman ve Malatya çevrelerinde yağış görülmedi.

3 bölgede yağışlar geçen yıla göre 2 katını aştı

Bölgeler arasında temmuz ayında en fazla yağış 42,2 kilogramla Karadeniz'de kaydedildi. Bölge, normaline göre yüzde 19, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87 fazla yağış aldı.

Akdeniz Bölgesi'nde metrekareye 16,7 kilogram yağış düştü. Normalde metrekareye 8,2 kilogram yağış alan bölgede temmuz yağışları hem normaline hem de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'den fazla arttı.

İç Anadolu Bölgesi'nde metrekareye 15,6 kilogram yağış düştü, yağışlar normaline göre yüzde 53, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'den fazla gerçekleşti.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde metrekareye 16,8 kilogram yağış düştü. Yağışlar normaline göre yüzde 9, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 arttı.

Marmara Bölgesi'nde metrekareye 22,2 kilogramla yağışlar normali civarında gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 100'den fazla artış kaydedildi.

Ege Bölgesi'nde metrekareye 3,5 kilogram yağış düştü. Yağışlar normaline göre yüzde 67, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 azaldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise metrekareye yalnızca 0,2 kilogram yağış düştü. Yağışlar normaline göre yüzde 87, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78 azaldı.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Türkiye, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Temmuz Yağışları Normale Göre Yüzde 18 Arttı - Son Dakika

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