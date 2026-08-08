Temmuzda 1521 Olay Müdahale

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, temmuz ayında il genelinde meydana gelen 1521 olaya müdahale etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında 20 ilçede 937 yangın, 489 kurtarma, 94 trafik kazası ve bir su baskını olmak üzere toplam 1521 olaya müdahale etti.

Olaylarda 258 vatandaş ile 289 hayvan kurtarıldı.

Ekipler ayrıca temmuz ayında yangın güvenliği kapsamında 193 denetim gerçekleştirirken, 379 kişiye de yangın güvenliği eğitimi verdi.