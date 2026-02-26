Teneffüs Zili Tepkisi: Veli Gözaltına Alındı

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Kocaeli'nin Derince ilçesindeki Çenesuyu Ortaokulu'nda teneffüs zilinin "Kabe'de hacılar" ilahisiyle değiştirilmesine tepki gösteren bir velinin gözaltına alındığını belirterek tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kocaeli Derince Çenesuyu Ortaokulu'nda teneffüs zilinin 'Kabe'de hacılar' ilahisiyle değiştirilmesine, '12 İmamlar orucunda da o zaman deyiş çalsınlar. Burası Kabe mi?' diyerek tepki gösteren veli Soner Akbal, azılı bir suçlu gibi İstanbul'da kayınvalidesinin evinde gözaltına alındı! Bu neyin kini, bu neyin acelesi? Bu vatandaşa zaten yarın Kocaeli Emniyet'e gel ifadeni ver denilmiş. Kaçak değil, suçlu değil! Sizin derdiniz hukuk değil; sizin derdiniz yanlışınızı yüzünüze vuran, sessiz kalmayan her sese 'şafak vakti' operasyonuyla gözdağı vermek! Konuyu takip ediyoruz." ifadesini kullandı.