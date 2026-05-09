Tenerife'de Hantavirüs Endişesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tenerife'de Hantavirüs Endişesi

09.05.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanarya Adaları'ndaki Tenerife, hantavirüs taşıyan bir geminin gelmesiyle endişeli. Halk, bilgi eksikliği ve yetkililerin tahliye sürecine dair belirsizliklerden şikayetçi.

ŞENHAN BOLELLİ/ANDRES GUTIERREZ - Hantavirüs vakalarının tespit edildiği "MV Hondius" adlı yolcu gemisinin geleceği Kanarya Adaları'na bağlı Tenerife Adası'nda halk, endişeli olmasalar da kafalarında çok fazla şüphenin bulunduğunu belirtiyor.

Kovid-19 salgını döneminde İspanya'daki ilk vakaların Kanarya Adaları'nda çıkmasının da etkisiyle yeni bir tehlike yaşamaktan korkan bölge sakinleri, yetkililerden gemideki yolcuları Ada'dan en güvenli ve en kısa sürede tahliye etmesini talep ediyor.

AA muhabirine konuşan bölge halkı, genel olarak virüs ve alınan önlemler hakkında bilgileri olmamalarından yakındı.

"Öyle gözüküyor ki 2020'de Kovid salgınındaki durumdan ders almadık"

Tenerife'de taksicilik yapan ve soyismini vermek istemeyen Luis, "Ben geminin buraya gelmesinde hemfikir değilim. Öyle gözüküyor ki 2020'de Kovid-19 salgınındaki durumdan ders almadık. Hantavirüs ile ilgili her şey bilinmiyor. Uzmanlar halen bu virüsün yayılıp yayılmayacağına cevap vermiyor. Özellikle küçük çocuğumun sağlık sorunları olmasından dolayı korkuyorum." şeklinde konuştu.

Çok rahat hareket edildiğini vargulayarak hantavirüsün Tenerife'de birkaç kişide görülmesi halinde kontrol edilemeyeceğine inandığını söyleyen Luis, endişelerini "Hiçbir şey net değil. Virüsün insan vücudundaki gelişimi, etkileri hakkında halktan kimsenin bilgisi yok." sözleriyle dile getirdi.

"Bu konuyla ilgili ortada çok fazla panik havası ve yanlış bilgi olduğu bir gerçek"

Virüs hakkında çok fazla bilgisi olmadığını anlatan Nieves de "Tenerife'nin sadece bir geçiş noktası olacağını, yolcuların karaya ayak basmayacaklarını söylediler ama olası bir virüs vakasında Kanarya Adaları buna hazırlıklı mı bilmiyorum." dedi.

"Bu konuyla ilgili ortada çok fazla panik havası ve yanlış bilgi olduğu bir gerçek." diyen Nieves, uzmanların halkı olası sorunlara karşı en iyi şekilde bilgilendirmesini istedi.

Nieves, "Şu an için endişeliyim diyemem. Pazar günkü (geminin geleceği gün) programım halen devam ediyor. Ama Kanarya Adaları'nda bir vaka çıkarsa elbette ki endişelenmeye başlarım." şeklinde konuştu.

"Eğer insani bir durumdan söz ediyorsak elbette bir el uzatmak gerek"

Tahliyelerin çok kontrollü olacağını düşündüğünü ve bundan dolayı şimdilik endişe duymadığını dile getiren Juan da şu açıklamada bulundu:

"Eğer insani bir durumdan söz ediyorsak elbette bir el uzatmak gerek, bu insanlara yardım etmek gerekir. Virüs bulaşsın ya da bulaşmasın belirsizlik içinde bir yerde kapalı tutulmak hiç de hoş olmamalı. Bu gözle bakıldığında geminin gelmesi doğru. Ancak ben, İspanya hükümetinin gemi için burayı seçmesini doğru bulmuyorum. Çünkü çok daha fazla imkanı olan, hastaneleri daha elverişli başka yerler var. Burada Tenerife'de ya da La Palma'da çok az yatak kapasitesi var."

"Gerekli önlemler alındığında benim endişem sıfır"

Tenerife'de yaşayan biyolog Rosa ise "Cabo Verde'de (Yeşil Burun Adaları) yeterli sağlık imkanı olmaması, yolcular arasında 14 İspanyol'un bulunması ve İspanya'nın bu tür durumlara hazırlıklı olması nedeniyle geminin Tenerife'ye getirilmesi bence çok normal." diye konuştu.

Hiçbir şekilde endişe duymadığını dile getiren Rosa, "Endişelenmemiz gereken başka şeyler var. Dünyada her an bizi şaşırtabilecek milyonlarca virüs var. Ama bu virüs (hantavirüs) biliniyor ve nasıl karşı konulacağı da biliniyor. Gerekli önlemler alındığında benim endişem sıfır." ifadelerini kullandı.

Halk arasında konuşulan ya da basında yer alan endişeleri "abartılı" gördüğünü kaydeden Rosa, geminin limana yanaşacağı gün olan 10 Mayıs'ta "her zamanki gibi bir pazar günü yaşayacağını" aktardı.

Lourdes ise "İnsani açıdan, yolcuların onurunu da düşündüğümüzde geminin Tenerife'ye getirilmesinden yanayım." dedi ve düzensiz göçmen akınından dolayı Ada'nın acil durumlara alışık olduğunu, gerekli önlemlerin alınacağına inandığını ve hiçbir endişe duymadığını vurguladı.

Diğer yandan kruvaziyer gemiyle geldikleri Tenerife'yi dolaşan ABD'li çift de "Ada halkının geminin neden buraya gelmesini istemediğini anlayabiliyorum. Daha fazla bilgilendirmeye ihtiyaç duydukları görülüyor. İnsandan insana bulaşıcı mı yoksa sadece belirli kişilerle mi sınırlı? Endişenizi anlayabiliyorum ama biz gemi gelmeden buradan ayrılacağız. Eğer burada olsaydık biraz endişelenirdik. Size iyi şanslar." şeklinde konuştu.

Temel geçim kaynağı turizm olan, yıllık gelirinin yüzde 40'a yakını bu sektörden elde eden Kanarya Adaları'nda özerk yönetim hükümeti de, şimdiye kadar 3 kişinin öldüğü hantavirüs vakalarının tespit edildiği geminin Tenerife'ye gelmesine karşı çıkıyor.

İspanya hükümeti "MV Hondius" gemisinin geleceği Tenerife'deki Granadilla de Abona Limanı'nda ve yolcuların ülkelerine gönderilmek üzere nakil edilecekleri Ada'nın güneyindeki havalimanında tüm önlemlerin alındığını ve çok az risk olduğunu savunuyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tenerife'de Hantavirüs Endişesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! 4 kişi öldü, 26 kişi yaralandı
Aleyna Çakır’ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu Aleyna Çakır'ın ölümünde Ümitcan Uygun için istenen ceza belli oldu
İran’ın BAE’ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider sonunda baş başa kalırız“ İran'ın BAE'ye fırlattığı füzede yazan not: Habibi, Amerika çekip gider; sonunda baş başa kalırız"
“İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı“ iddiası "İtfaiyeci görevini yapan gazeteciye tokat attı" iddiası
CHP, Burcu Köksal’a karşı harekete geçiyor CHP, Burcu Köksal'a karşı harekete geçiyor
Basra Körfezi’nde hareketli saatler İran dev petrol tankerini ele geçirdi Basra Körfezi'nde hareketli saatler! İran dev petrol tankerini ele geçirdi

12:10
Türkiye’den patlamayan ama yok eden füze Savaş tarihini değiştirecek
Türkiye'den patlamayan ama yok eden füze! Savaş tarihini değiştirecek
12:09
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Bu iddialar milli güvenliğimize yapılmış açık bir saldırı
11:41
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı
11:14
Akaryakıtta dev indirim Tabela bir kez daha değişti
Akaryakıtta dev indirim! Tabela bir kez daha değişti
10:25
Yapay zeka mı gerçek mi AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
Yapay zeka mı gerçek mi? AK Partili vekilin fotoğrafları tartışma yarattı
09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 12:47:57. #7.12#
SON DAKİKA: Tenerife'de Hantavirüs Endişesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.