Tennessee'de iki doz ilaca rağmen infaz edilemeyen Pike'ın avukatı hayatta dedi - Son Dakika
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Tennessee'de iki doz ilaca rağmen infaz edilemeyen Pike'ın avukatı hayatta dedi

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ABD'nin Tennessee eyaletinde idam mahkumu Christa Pike'a iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen infaz gerçekleştirilemedi. Avukat Pike'ın ağır durumda ama hayatta olduğunu söyledi; Vali Bill Lee inceleme talimatı verdi, yılın kalanındaki infazlar inceleme süresince durduruldu.

ABD'nin Tennessee eyaletinde iki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen infazı gerçekleştirilemeyen idam mahkumu Christa Pike'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Pike'ın avukatı Randy Spivey, müvekkilinin sağlık durumuna dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Spivey, Pike'ın durumunun ağır olduğunu ve tedavi gördüğünü vurgulayarak "Ancak şu anda hayatta olduğunu biliyoruz." dedi.

İnfaza dair detayları paylaşan Spivey, infaz ekibinin damar yolu açmak için yaklaşık bir saat uğraştığını belirterek "Sadece sol kolunda en az yedi iğne kullanıldığını saydım. Bunlardan biri, başarısız bir denemenin ardından koldan çıkarılırken eğilmiş görünüyordu." ifadelerini kullandı.

İkinci ölümcül dozun verilmesinin ardından Pike'ın hala nefes aldığının anlaşıldığına işaret eden Spivey, "Perdenin arkasında neler olduğunu kimse bilmiyordu. Sağlık görevlilerinin ne zaman müdahale edip etmediğini bilmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Spivey, Tennessee Valisi Bill Lee'nin Pike'ın cezasını hafifletmesi gerektiğini savunurken Pike'ın diğer avukatı Stephen Ferrell ise başka hukuki seçeneklerin de değerlendirildiğini belirterek, "Bunu etraflıca düşünmek ve Pike'ın iyileşmesini, ne istediği konusunda söz sahibi olmasını sağlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Pike'ın infazı

50 yaşındaki hükümlü Pike, infazın gerçekleştirilememesinin ardından cezaevi dışındaki bir sağlık kuruluşuna sevk edilmişti.

Tennessee Valisi Bill Lee, olayın incelenmesi için talimat verirken, eyalette yılın geri kalanı için planlanan infazlar da inceleme süresince durdurulmuştu.

Pike, 1995'te 18 yaşındayken sınıf arkadaşı Colleen Slemmer'ı öldürmekten suçlu bulunarak idama mahkum edilmişti.

Kaynak: AA
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